Lehrer in Graz: „Wenn der Christbaum haram ist, müssen wir hinschauen“
Der Grazer Mittelschullehrer Martin Kohlmaier beobachtet bedenkliche Radikalisierungstendenzen an steirischen Schulen. Er berichtet von religiösem Gruppendruck, der Kontrolle von Mädchen und islamistischen Inhalten im Internet. Er fordert mehr Prävention, keine Toleranz gegenüber Intoleranten – und eine wehrhafte Demokratie.
Sein Engagement ist persönlich motiviert, denn Martin Kohlmaier möchte, dass es „unseren Kindern und unserer Gesellschaft gut geht und die Art, wie wir leben, weiterhin möglich ist“. Er berichtet von seinen Erfahrungen mit muslimischen Schülerinnen und Schülern. Wir haben mit ihm in einem langen Podcast-Gespräch über all diese Erlebnisse und Radikalisierungs-Tendenzen des Islam, die vor allem in Graz sich immer weiter ausbreiten, ausführlich gesprochen. Das Interview ist ein zusammengefasster Auszug des Gesprächs.
Seit Schulbeginn gilt in Österreich das Kopftuchverbot für Mädchen unter 14 Jahren. In der Steiermark liegen bislang sieben Anzeigen vor. Ist das nicht auch eine positive Bilanz?
Martin Kohlmaier: Das kann man so sehen, aber ich wäre mit dieser Schlussfolgerung vorsichtig. Ich kenne Rückmeldungen von Schulleitungen und Lehrkräften, wonach Mädchen weiterhin mit Kopftuch in die Schule kommen. Ob alle Fälle gemeldet werden, kann ich nicht beurteilen. Ich halte es für möglich, dass die tatsächlichen Zahlen höher liegen. Wir brauchen verlässliche Erhebungen, um die Situation einschätzen zu können. Das Gesetz soll die Selbstbestimmung, Sichtbarkeit und Gleichberechtigung von Mädchen schützen.
Kritiker des Verbots befürchten, dass gerade die Mädchen den Druck zu spüren bekommen, während der familiäre oder religiöse Druck bestehen bleibt. Wie erleben Sie das?
Das ist ein wichtiger Punkt. Für Lehrkräfte ist es nicht immer einfach, ein Mädchen darauf anzusprechen. Sie wollen das Vertrauensverhältnis nicht belasten. Ich habe Schülerinnen erlebt, die mit zehn Jahren plötzlich Kopftuch trugen, dafür von der Familie gelobt wurden und als besonders erwachsen oder als „wahre Muslima“ galten. Da muss man fragen dürfen, wie freiwillig diese Entscheidung tatsächlich ist. Mir sind auch Fälle bekannt, in denen Brüder oder Mitschüler kontrollieren, ob Mädchen das Kopftuch tragen. Das zeigt, dass es nicht nur um ein Kleidungsstück geht, sondern auch um soziale Kontrolle und Geschlechterrollen. Das Verbot darf nicht dazu führen, dass Mädchen zusätzlich unter Druck geraten. Sie brauchen Unterstützung und die Gewissheit, dass ihre Selbstbestimmung zählt.
Wie groß ist die Radikalisierung an steirischen Schulen?
Tatsächlich radikalisiert ist nach meinem Wissen nur ein kleiner Teil der muslimischen Bevölkerung. Aber es gibt zunehmend problematische Einstellungen zu Demokratie, Gleichberechtigung und individueller Freiheit, die wir ernst nehmen müssen. Mir ist bekannt, dass Schüler nicht neben Mädchen sitzen oder einer Lehrerin nicht die Hand geben wollen, weil ihre Religion das angeblich verbiete. Andere kontrollieren Mitschüler, etwa ob sie während des Ramadan fasten. Ich weiß, dass nichtmuslimische Kinder ihre Jause nur außerhalb der Klasse essen sollten. Wenn religiöse Vorschriften den Alltag anderer bestimmen, geht es nicht mehr allein um private Glaubensausübung.
Ich kenne auch genug Muslime, die sich selbst große Sorgen über solche Entwicklungen machen— Martin Kohlmaier, Mittelschullehrer und Präventionsmanager für Extremismus und Radikalisierung
Sie wissen auch davon, dass ein gezeichneter Christbaum an der Tafel durchgestrichen und mit „haram“ beschriftet wurde. Was sagt Ihnen das?
„Haram“ bedeutet im islamischen Kontext verboten. Wenn Kinder einen Christbaum durchstreichen und ihn so bezeichnen, muss man fragen dürfen, welches Verständnis von Religion und Zusammenleben dahintersteht. Niemand muss Weihnachten religiös feiern. Aber Kinder müssen lernen, andere Traditionen zu respektieren, statt sie abzuwerten. Entscheidend ist, ob solche Haltungen vereinzelt auftreten oder Ausdruck eines Gruppendrucks sind. Aber wenn der Christbaum plötzlich „haram“ ist, müssen wir hinschauen.
Wie stark tragen soziale Medien zur Radikalisierung bei?
Sehr stark. Jugendliche können online in kurzer Zeit mit extremistischen Ideologien in Kontakt kommen. Influencer vermitteln einfache Antworten, klare Feindbilder und das Gefühl, einer besonderen Gemeinschaft anzugehören. Das kann bis zur Gewaltbereitschaft führen. Der Fall eines sehr jungen Mädchens aus Graz, das einen Terroranschlag plante, zeigt, wie gefährlich solche Radikalisierungsprozesse werden können. Diskriminierungserfahrungen können dabei eine Rolle spielen, rechtfertigen aber niemals Gewalt.
Sie erwähnen auch die deutsche Konvertitin und Influencerin Hanna Hansen. Warum?
Mich beschäftigt, dass religiöse Konversion online inszeniert und mit Reichweite und Geld verbunden werden kann. Hansen veröffentlichte ein Video aus Graz, in dem sie die Konversion eines 15-jährigen Mädchens bekannt machte. Wenn mit solchen fragwürdigen Vorgängen Geld verdient wird, muss man kritisch fragen, ob Religion hier auch zum Geschäftsmodell wird. Gerade bei Minderjährigen braucht es besondere Sensibilität: Wer beeinflusst sie? Verstehen sie die Tragweite ihrer Entscheidung? Entsteht dabei Druck? Glaube darf nicht zur Ware und die Unsicherheit Jugendlicher nicht zur Einnahmequelle werden.
Was muss sich an den Schulen ändern?
Lehrkräfte brauchen Rückhalt, klare Regeln und eine fundierte Aus- und Weiterbildung zu Islamismus, Rechtsextremismus, Antisemitismus und geschlechtsspezifischer Gewalt. Dazu kommen Schulsozialarbeit, Präventionsangebote und eine bessere Zusammenarbeit mit Eltern. Auch Religionsgemeinschaften müssen Verantwortung übernehmen und sich nicht nur klar zu Demokratie, Gleichberechtigung und Religionsfreiheit bekennen, sondern diese auch selbstkritisch einfordern. Religiöse Bildung darf nicht dazu führen, dass Kinder andere abwerten oder ihre eigenen Rechte aufgeben.
Geht es bei dieser Kritik nicht auch um die Gefahr, Muslime pauschal zu verdächtigen?
Diese Gefahr gibt es, und Islamfeindlichkeit ist ein reales Problem. Kritik an Islamismus darf nicht mit Feindseligkeit gegenüber Muslimen verwechselt werden. Ich kenne genug Muslime, die sich selbst die größten Sorgen über solche Entwicklungen machen. Sie sind Verbündete, keine Gegner. Wir müssen zwischen persönlichem Glauben, konservativen Einstellungen und tatsächlichem Extremismus unterscheiden. Gleichzeitig dürfen wir problematische Haltungen nicht aus Angst vor dem Vorwurf der Diskriminierung verschweigen, eine Demokratie zeichnet sich durch Diskurs aus.
Zur Person
Martin Kohlmaier ist Mittelschul-Lehrer und zertifizierter Präventionsmanager für Extremismus und Radikalisierung. Er hat die Koordinationsstelle für Gewalt und Radikalisierungsprävention in der steirischen Bildungsdirektion mitaufgebaut und war vor seiner Lehrtätigkeit in der Flüchtlingsarbeit tätig. Er lebt mit seiner Familie in der Nähe von Graz.