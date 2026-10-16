Sein Engagement ist persönlich motiviert, denn Martin Kohlmaier möchte, dass es „unseren Kindern und unserer Gesellschaft gut geht und die Art, wie wir leben, weiterhin möglich ist“. Er berichtet von seinen Erfahrungen mit muslimischen Schülerinnen und Schülern. Wir haben mit ihm in einem langen Podcast-Gespräch über all diese Erlebnisse und Radikalisierungs-Tendenzen des Islam, die vor allem in Graz sich immer weiter ausbreiten, ausführlich gesprochen. Das Interview ist ein zusammengefasster Auszug des Gesprächs.

Seit Schulbeginn gilt in Österreich das Kopftuchverbot für Mädchen unter 14 Jahren. In der Steiermark liegen bislang sieben Anzeigen vor. Ist das nicht auch eine positive Bilanz? Martin Kohlmaier: Das kann man so sehen, aber ich wäre mit dieser Schlussfolgerung vorsichtig. Ich kenne Rückmeldungen von Schulleitungen und Lehrkräften, wonach Mädchen weiterhin mit Kopftuch in die Schule kommen. Ob alle Fälle gemeldet werden, kann ich nicht beurteilen. Ich halte es für möglich, dass die tatsächlichen Zahlen höher liegen. Wir brauchen verlässliche Erhebungen, um die Situation einschätzen zu können. Das Gesetz soll die Selbstbestimmung, Sichtbarkeit und Gleichberechtigung von Mädchen schützen.

Kritiker des Verbots befürchten, dass gerade die Mädchen den Druck zu spüren bekommen, während der familiäre oder religiöse Druck bestehen bleibt. Wie erleben Sie das? Das ist ein wichtiger Punkt. Für Lehrkräfte ist es nicht immer einfach, ein Mädchen darauf anzusprechen. Sie wollen das Vertrauensverhältnis nicht belasten. Ich habe Schülerinnen erlebt, die mit zehn Jahren plötzlich Kopftuch trugen, dafür von der Familie gelobt wurden und als besonders erwachsen oder als „wahre Muslima“ galten. Da muss man fragen dürfen, wie freiwillig diese Entscheidung tatsächlich ist. Mir sind auch Fälle bekannt, in denen Brüder oder Mitschüler kontrollieren, ob Mädchen das Kopftuch tragen. Das zeigt, dass es nicht nur um ein Kleidungsstück geht, sondern auch um soziale Kontrolle und Geschlechterrollen. Das Verbot darf nicht dazu führen, dass Mädchen zusätzlich unter Druck geraten. Sie brauchen Unterstützung und die Gewissheit, dass ihre Selbstbestimmung zählt.