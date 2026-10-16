Trauer um Judofunktionär und Prokuristen bei „Grand Prix Tickets“

Im Alter von 55 Jahren ist der Zeltweger Gernot Filzwieser verstorben.

„Die steirische Judofamilie nimmt Abschied von Gernot Filzwieser. Gernot war Mitglied des Verbandsvorstands und des Judoteams Zeltweg und ist am 13. Oktober 2026 im Alter von nur 55 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben“. Das gibt der Judoverband auf seiner Homepage bekannt.

Mit Herzblut beim Judosport

Gernot Filzwieser, verheirateter Vater von zwei Töchtern, war über Jahre eng mit dem steirischen Judosport verbunden. Mit ihm verliere man „einen engagierten Funktionär, geschätzten Wegbegleiter und guten Freund“, heißt es vonseiten des Judoverbands. Besonders viel Herzblut habe er in die Organisation des Austria Cups in Zeltweg gesteckt, der zu den besten Nachwuchsturnieren Österreichs zählt. In Erinnerung bleiben würden „seine Hilfsbereitschaft, Herzlichkeit und seine Verbundenheit zum Judosport“.

Firmenchef trauert

Beruflich stand Gernot Filzwieser an der Seite des Spielberger Managers Christoph Ammann. Er stellt mit seiner Firma CAM weltweit Security-Kräfte bei Formel-1-Rennen und verkauft über seine „Grand Prix Tickets GesmbH“ Karten für alle Formel-1-Rennen. „Fast 40 Jahre durfte ich mit Gernot zusammenarbeiten. Nun müssen wir Abschied nehmen – und es fällt schwer, dafür die richtigen Worte zu finden“, postet Ammann in sozialen Medien.

„Entscheidend geprägt“

Schon 1987, am damaligen Österreichring, habe Gernot Filzwieser als 16-jähriger Schüler Programmhefte verkauft und „ganz selbstverständlich auch bei der Organisation“ mitgeholfen. 1992 sei Filzwieser zu Ammanns damals dreiköpfiger Firma gestoßen. „Über die Jahrzehnte hat er Grand Prix Tickets mit aufgebaut und als leitender Mitarbeiter und späterer Prokurist entscheidend geprägt“, schreibt Christoph Ammann. Was bleibt, seien „die Erinnerungen an viele gemeinsame Jahre und die Dankbarkeit für seinen Einsatz, seine Verlässlichkeit und seine Freundschaft“.