Venice Simplon-Orient-Express fährt 2027 erstmals nach Monaco

Der Venice Simplon-Orient-Express erweitert 2027 sein Streckennetz: Erstmals fährt der Luxuszug von Paris nach Venedig über die Côte d’Azur nach Monte Carlo.

Der Venice Simplon-Orient-Express nimmt ab 2027 Monte Carlo in seinen Fahrplan auf. Am 10. Mai soll der historische Luxuszug erstmals in Monaco einen Zwischenstopp einlegen. Die Fahrt von Paris entlang der französischen Riviera und weiter nach Venedig ist künftig als jährliche Verbindung geplant. Die Strecke führt vorbei an den roten Felsen des Estérel-Massivs und über Saint-Raphaël in Richtung Cannes und Nizza. Schließlich erreicht der Zug den Bahnhof Monaco-Monte-Carlo im mondänen Fürstentum.

Die historischen, nachtblauen Waggons des Luxuszugs beherbergen Kabinen, Suiten und Grand Suiten, deren Gestaltung an das Art-déco-Erbe des Zuges anknüpft. Die Atmosphäre ist auf eine Zeit ausgerichtet, in der Zugreisen noch als gesellschaftliches Ereignis galten – und nicht bloß als Gelegenheit, mit schlechtem WLAN möglichst schnell ans Ziel zu kommen.

Art déco statt Bordbistro: So reist man im Orient-Express

Wer besonders viel Platz und Privatsphäre möchte, kann den exklusiven Waggon „L’Observatoire“ buchen. Er wurde in Zusammenarbeit mit dem französischen Künstler JR gestaltet und verfügt unter anderem über ein Schlafzimmer, ein Bad mit freistehender Badewanne, einen Wohnbereich, eine Bibliothek und einen Teeraum. Für die Reiseplanung bedeutet das: Wer im Zug lieber badet als auf die nächste Bahnhofsansage wartet, hat hier entsprechende Möglichkeiten.

Auch beim Essen setzt der Venice Simplon-Orient-Express auf ein historisches Ambiente. Das Abendessen wird in einem der beiden Speisewagen Étoile du Nord oder L’Oriental serviert. Später geht es in den Barwagen „3674“, wo Cocktails und Livemusik am Piano den Abend begleiten. Gespräche dürfen dort offenbar länger dauern als die übliche Diskussion darüber, ob der Anschlusszug noch erreichbar ist.

1 / 6 „L’Observatoire“ ist ein exklusiver, vollständig privat nutzbarer Schlafwagen, den der französische Künstler und Fotograf JR gestaltet hat © LUDOVIC BALAY/Belmond

Orient-Express nach Monaco: Was die Luxusreise kostet

Die Preise für die Verbindung Paris–Monte Carlo beginnen laut Anbieter Belmond bei 4870 Euro pro Person bei Doppelbelegung einer historischen Kabine. Im Reisepaket enthalten sind eine Übernachtung an Bord, ein 24-Stunden-Stewardservice, sämtliche Mahlzeiten mit einer vom Sommelier zusammengestellten Weinauswahl, alkoholfreie Getränke sowie Transfers. Damit richtet sich die neue Verbindung klar an Reisende, für die nicht allein das Ankommen zählt, sondern auch die Art, wie sie unterwegs sind.