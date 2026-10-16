Vier volle Einkaufswägen: Spittaler spendeten wichtige Produkte

Lebensmittel und Hygieneartikel wurden von der Volkshilfe Spittal für das Jugendzentrum „Junique“ und für die Oberkärntner Frauenhilfe gesammelt.

Anlässlich des Tages gegen Armut organisierte die Volkshilfe Spittal eine Spendenaktion vor dem Lidl in Spittal. Dabei stand eine wichtige Botschaft im Mittelpunkt: „Lebens- und Hygieneartikel dürfen nicht zum Luxusgut werden!“, so die Vorsitzende Andrea Penker. Gemeinsam wurde ein starkes Zeichen für Solidarität und Zusammenhalt gesetzt.

Die Hilfsbereitschaft war überwältigend: Vier volle Einkaufswägen konnten mit gespendeten Lebens- und Hygieneartikeln gefüllt werden. Die Spenden kommen dem Kühlschrank des Jugendzentrums „Junique“ sowie der Oberkärntner Frauenhilfe zugute und unterstützen damit Menschen, die dringend Hilfe benötigen. Seitens der Volkshilfe bedankt man sich bei allen Spenderinnen und Spendern für ihre Großzügigkeit, die wertschätzenden Begegnungen und die vielen netten Gespräche. „Ebenso bedanken wir uns bei Lidl, der uns die Durchführung dieser wichtigen Aktion ermöglicht hat“, sagt Penker.