Osttiroler Traditionsbetrieb für Verdienst um die Wirtschaft geehrt

Die „brainflash GmbH“ in Lienz besteht seit 30 Jahren. Schwerpunkt des Unternehmens sind durchdachte Filterlösungen für die Lackierindustrie.

Tiroler Traditionsunternehmen stehen für Beständigkeit und unternehmerischen Weitblick, sind tief in ihren Regionen verwurzelt und haben sich zugleich immer wieder an neue Gegebenheiten angepasst: 17 Tiroler Unternehmen wurden am Donnerstag von Wirtschaftslandesrat Mario Gerber im Innsbrucker Landhaus für ihre runden Betriebsjubiläen und ihre Verdienste um die Tiroler Wirtschaft ausgezeichnet – darunter ein Betrieb aus dem Bezirk Lienz. Die „brainflash GmbH“ in Lienz gibt es seit 30 Jahren. Schwerpunkt des Unternehmens sind durchdachte Filterlösungen für die Lackierindustrie.

„Ein Unternehmen über Jahrzehnte erfolgreich zu führen, braucht Mut, Ausdauer und die Bereitschaft, sich immer wieder weiterzuentwickeln. Unsere Traditionsbetriebe verbinden wertvolle Erfahrung mit neuen Ideen, schaffen Arbeitsplätze und stärken die regionale Wertschöpfung. Hinter jedem Jubiläum stehen Menschen, die Verantwortung übernehmen, Wissen weitergeben und mit viel persönlichem Einsatz ihre Betriebe weiterentwickeln. Das verdient Anerkennung und Respekt. Ich gratuliere allen 17 ausgezeichneten Unternehmen zu ihren Jubiläen und wünsche ihnen, ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den nächsten Generationen weiterhin viel Erfolg“, betonte Gerber.