Ausstieg bei „Rosenheim-Cops“: Polizeichef Gert Achtziger hört auf

Schauspieler Alexander Duda, der 20 Jahre die Rolle des Gert Achtziger verkörperte, wird die „Rosenheim-Cops“ verlassen. Die Entscheidung traf jedoch nicht Duda selbst.

Oje, nicht schon wieder! Nach dem Ausstieg von Marisa Burger bei den „Rosenheim-Cops“ folgt ihr der nächste Kollege nach. Alexander Duda (70), der Gert Achtziger verkörpert, hängt seinen Polizeijob an den Nagel. Der Schauspieler wird die Serie im Laufe der aktuellen Staffel verlassen und seine Serien-Figur in Pension schicken.

Wie die „Bild“ berichtet, wäre es jedoch nicht seine Entscheidung gewesen. „Ich finde es schade, dass das meine letzte Staffel wird. Das war eine dramaturgische Entscheidung der Produktion und des ZDF. Ich hätte sicherlich auch in den nächsten Jahren noch gerne weitergemacht.“

Alexander Duda muss Abschied nehmen: Gert Achtziger muss in Pension

Nach zwei Jahrzehnten gilt Duda als eines der Urgesteine der Serie. Der Sender sah aufgrund seines Alters jedoch Handlungsbedarf: „Der Achtziger ist ja ein Staatsbeamter, die müssen ja mit 67 in Rente. Deshalb hatte ich wenig Argumente auf meiner Seite. Der Achtziger hätte es ja eigentlich buchstäblich bis 80 machen müssen.“ Dies hätte der Schauspieler auch vorgeschlagen, die Serien-Verantwortlichen waren jedoch dagegen.

In den Ruhestand gehen möchte Duda jedoch nicht, dafür fühle er sich zu fit. Er möchte weiterhin vor der Kamera und auf der Theaterbühne stehen. Einen genauen Plan habe der 70-Jährige bisher nicht.

Den letzten Drehtag hat der Schauspieler bereits hinter sich. Es wäre ein bittersüßer Abschied gewesen. „Meine Abschiedsklappe ist mir schwergefallen. Als wir fertig waren, konnte ich die Tränen nur mit Mühe zurückhalten. Ich hatte richtig feuchte Augen und das ist bei mir selten. Ich war mein halbes Berufsleben der Achtziger – und die Kollegen bei den Rosenheim-Cops sind mir alle ans Herz gewachsen. Da fühlt sich das jetzt wie eine richtige Trennung im echten Leben an.“