Steirischer Autobahn-Raser hatte gar keinen Führerschein

23-Jähriger aus dem Bezirk Leoben wurde kurz nach dem Bosrucktunnel mit 187 km/h gemessen und von der Polizei gestoppt.

Der 23-jährige Steirer vermutete wohl, dass um diese Zeit (21.50 Uhr) die Polizei keine Geschwindigkeitsmessungen mehr durchführt, als er am Donnerstag mit seinem Auto auf der Pyhrnautobahn (A 9) nach Oberösterreich raste. Aber kurz nach dem Bosrucktunnel hatte sich eine Streife der Autobahnpolizei mit dem Lasermessgerät postiert. Sie „blitzte“ den jungen Mann aus dem Bezirk Leoben mit 187 km/h.

Damit nicht genug: Als die Polizisten den Mann um seinen Führerschein baten, konnte er keine Lenkerberechtigung vorweisen. Die war ihm nämlich bereits entzogen worden. Dem Steirer stehen jetzt mehrere Anzeigen ins Haus.