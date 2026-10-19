Slowakische Schülerin sucht Gastfamilie in Deutschlandsberg

Die 16-jährige Ema Števková aus Bratislava verbringt ihr Auslandsjahr in der Südweststeiermark. Für das restliche Schuljahr sucht sie ein neues Zuhause.

Eigentlich ist sie ein „City-Girl“, wie sie selbst erzählt. Statt des Großstadtlebens in Bratislava genießt Ema Števková derzeit die ländliche Idylle von St. Stefan ob Stainz. Die 16-jährige Slowakin besucht im Rahmen ihres Auslandsjahres das BORG Deutschlandsberg. Nachdem sie bisher bei einer Übergangsgastfamilie untergebracht war, sucht sie ab Mitte November ein neues Zuhause in oder rund um Deutschlandsberg.

Seit sechs Jahren lernt Ema in der Schule Deutsch. Organisiert wird ihr Auslandsjahr über den Verein YFU Austria. Die Zeit in der Südweststeiermark will sie nutzen, um ihre Sprachkenntnisse zu verbessern. „Die unterschiedlichen österreichischen Dialekte sind da aber manchmal eine kleine Herausforderung“, schmunzelt sie.

In ihrer Freizeit malt und zeichnet Ema gerne. Seit fünf Jahren spielt sie Horn – ein Hobby, das sie auch in der Steiermark weiterführen möchte. Aktuell geht sie ihrer Leidenschaft in der Blasmusikkapelle St. Stefan ob Stainz nach. „Ich bin auch gerne auf der Kletterwand – vielleicht finde ich da auch noch die Gelegenheit dazu“, sagt die Schülerin.

Unternehmungen ausdrücklich gewünscht

Mit ihrer bisherigen Gastfamilie hat sie bereits Kärnten erkundet, dort etwa den Pyramidenkogel besucht oder den Wörthersee bestaunt. Auch die Lange Nacht der Museen im Schloss Stainz stand auf dem Programm. Für ihre nächste Gastfamilie hat sie deshalb einen Wunsch: „Ich hätte schon gerne, dass wir gemeinsam Dinge unternehmen. Ich möchte so viel wie möglich von meiner Zeit hier mitnehmen.“

© Privat Mit ihrer aktuellen Gastfamilie ging es für Ema schon nach Kärnten, mit bester Sicht auf den Wörthersee vom Pyramidenkogel aus

Viele Ansprüche hat die Schülerin ansonsten nicht. Ein eigenes Zimmer wäre schön, außerdem sollte die Familie Englisch sprechen, damit die Verständigung klappt. „Aber das muss kein High-Level-Englisch sein“, betont Ema. Außerdem könne sich die Jugendliche gut vorstellen, in einem Haushalt mit jüngeren Kindern zu leben: „Ich habe selbst einen kleinen Bruder – und bin gerne die große Schwester.“

Wie Annika Tapler, Gastfamilienkoordinatorin bei YFU Austria, erklärt, kommen ganz unterschiedliche Familien infrage – ob alleinstehend, als Paar oder mit Kindern. „Drei Mahlzeiten am Tag, ein Bett und ein großes Herz sind notwendig“, bringt sie die Voraussetzungen auf den Punkt.

Ema würde gerne weiterhin das BORG Deutschlandsberg besuchen. Die Schule sollte daher mit öffentlichen Verkehrsmitteln in höchstens einer Stunde erreichbar sein. YFU Austria lernt interessierte Familien persönlich zu Hause kennen. Volljährige Familienmitglieder müssen zudem einen Strafregisterauszug vorlegen.