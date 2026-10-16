Klagenfurter Einkaufszentrum City Arkaden bekommt neuen Chef

Ernst Hofbauer, der langjährige Leiter des Innenstadt-Einkaufszentrums, geht in Pension. Sein Nachfolger war bisher in Deutschland für die ECE-Gruppe tätig.

Ganze 13 Jahre lang hat Ernst Hofbauer das Einkaufszentrum City Arkaden in Klagenfurt geleitet. Nach 46 Berufsjahren, von denen er 26 Jahre im Centermanagement an verschiedenen Standorten tätig war, geht er nun in Pension. Am Freitag hat er symbolisch den Schlüssel an seinen Nachfolger Fabian Paschl übergeben. In den vergangenen Wochen hat sich der 36-Jährige, der zuletzt knapp drei Jahre lang ein Einkaufszentrum der ECE-Gruppe in Bayreuth geführt hat, bereits eingearbeitet. Der gebürtige Oberösterreicher ist schon seit Jahren für den deutschen Center-Betreiber tätig, zuvor hat er für BMW im Marketing und der Eventplanung gearbeitet.

Die City Arkaden feiern dieses Wochenende nicht nur den neuen Chef, sondern auch ihr 20-jähriges Bestehen mit Tortenanschnitt, Musikprogramm und Gewinnspielen. Zuletzt verzeichnete der Einkaufstempel durchaus schmerzhafte Abgänge von Mietern wie etwa den Auszug der Modekette s.Oliver. Für Hofbauer „ganz normal, es heißt nicht umsonst, Handel ist Wandel“. Viele Mieter hätten die Zehn-Jahres-Verträge verlängert, manche eben nicht. Außerdem seien auch einige Marken durch Insolvenzen von der Bildfläche verschwunden. Unter jenen, die ausziehen, sind unter anderem Geox. „Für uns ist wichtig, wie hoch der Vermietungsgrad ist. Und der liegt bei 98 Prozent, was ein sehr guter Wert ist“, betont der scheidende Center-Chef. Er verweist auf Neuzugänge wie Bluebrixx. Im Oktober werde ein asiatisches Geschenkartikel- und Kosmetikgeschäft Uouo Rose eröffnen. Anfang November kehrt die spanische Modekette Mango, die 2015 dem Center den Rücken gekehrt hat, mit einem deutlich größeren Shop zurück.