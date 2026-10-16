Raser überholte Kärntner Zivilstreife: 64 km/h zu schnell

Ein Kärntner fuhr mit seinem Kastenwagen auf der Klagenfurter Schnellstraße S 37 viel zu schnell und überholte ein Auto, das ein Zivilfahrzeug der Polizei war. Schein weg.

Am Donnerstag gegen 21 Uhr führte eine Zivilstreife der Autobahnpolizeiinspektion Klagenfurt auf der Klagenfurter Schnellstraße S 37 Verkehrsüberwachungen durch.

Gegen 21.12 Uhr fuhren sie auf der S 37 aus Richtung St. Veit an der Glan in Richtung Klagenfurt. Auf Höhe des Ortsgebietes St. Veit an der Glan wurde die Zivilstreife von einem Kastenwagen mit weit überhöhter Geschwindigkeit überholt.

Im Zuge der Nachfahrt wurde eine durchschnittliche Geschwindigkeit von 164 km/h gemessen. In diesem Bereich gilt eine 100 km/h Beschränkung. Auf Höhe Maria Saal konnte der Mann angehalten werden. Ihm wurde aufgrund der Geschwindigkeitsübertretung an Ort und Stelle der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Er wird der BH Klagenfurt-Land angezeigt.