Tochter von Ewan McGregor bekommt Kult-Rolle in „Fourth Wing“

Die Bestseller-Reihe der amerikanischen Autorin Rebecca Yarros wird von Prime Video als Serie adaptiert. Die Hauptrollen sollen Esther McGregor und der deutsche Schauspieler Emilio Sakraya bekommen.

Nun ist es offiziell! Wie das Branchenmagazin „Variety“ berichtet, wurden die Hauptrollen für die Romantasy-Serie „Fourth Wing“ besetzt. Die Serie, die auf der Buch-Reihe der amerikanischen Bestseller-Autorin Rebecca Yarros basiert, hat eine riesige Fan-Gemeinde. Bereits in den vergangenen Monaten spekulierte ihre Community in den sozialen Medien über die mögliche Besetzung der Hauptrollen Violet Sorrengail und Xaden Riorson.

Die männliche Hauptrolle soll an den deutschen Schauspieler Emilio Sakraya (30) gegangen sein, die Protagonistin wird von Esther McGregor (24) gespielt. Die Rechte an der Serie hat sich Prime Video gesichert und wird sie gemeinsam mit Michael B. Jordans Produktionsfirma „Outlier Society“ umsetzen. Wann die Dreharbeiten starten und die Serie veröffentlicht wird, ist noch nicht bekannt.

Mehr zu „Fourth Wing“ „Fourth Wing“ spielt in der brutalen Welt der Kriegsakademie Basgiath, in der es nur eine einzige Regel gibt: Schließe die Ausbildung ab oder stirb. Von der zwanzigjährigen Violet Sorrengail wurde eigentlich immer erwartet, dass sie ein ruhiges Leben führen würde – doch sie wird auf einen völlig anderen Weg geschickt, als ihre Mutter, eine Generalin beim Militär, ihr befiehlt, sich den Hunderten von Anwärtern anzuschließen, die danach streben, Drachenreiter zu werden, die Elite von Navarre.

Esther McGregor und Emilio Sakraya ergattern Hauptrollen

Doch wer sind die zwei Schauspieler, denen mit den Rollen der internationale Durchbruch gelingen könnte? Esther McGregor (24) ist eine britische Schauspielerin und Model. Ihr Vater ist Hollywoodstar Ewan McGregor. Bisher war sie im Erotik-Thriller „Babygirl“ an der Seite von Nicole Kidman sowie im Drama „The Room Next Door“ zu sehen. Außerdem bekam sie eine Rolle in der Prime-Serie „We Were Liars“. Sie steht seit ihrem 16. Lebensjahr vor der Kamera und modelte bereits für bekannte Modehäuser wie Miu Miu oder Fendi. Zudem ist die 24-Jährige als Musikerin aktiv und bildet zusammen mit dem Produzenten Leo Major das zweisprachige Musik-Duo „French Thyme“.

Emilio Sakraya (30) ist ein deutscher Schauspieler und Musiker. Der Berliner gilt als erfolgreicher Jungschauspieler und war Teil von Projekten wie „Rheingold“ sowie der Netflix-Serie „Tribes of Europa“. Zudem ergatterte er Rollen in „Warrior Nun“ sowie dem historischen Epos „Those About to Die“. Der 30-Jährige wird auch in der dritten Staffel der Netflix-Adaption von „One Piece“ zu sehen sein. Sakraya gilt als Stunt-erprobt und beherrscht mehrere Kampfsportarten, er war in seiner Jugend sogar deutscher Meister im Karate.

„Fourth Wing“ wurde zum Welterfolg

Die amerikanische Autorin Rebecca Yarros feierte mit „Fourth Wing“ den absoluten literarischen Welterfolg der letzten Jahre. Yarros, die selbst mit dem Ehlers-Danlos-Syndrom lebt (einer chronischen Erkrankung, die sie auf ihre Protagonistin Violet übertragen hat), schreibt hochemotionale Romane mit starken Charakteren. Als Ehefrau eines US-Militärveteranen nutzt sie ihre eigenen Erfahrungen mit dem Soldatenleben, um den Alltag an der Basgiath-Akademie authentisch und düster darzustellen.

Die Buchreihe ist insgesamt auf fünf Bände ausgelegt. Bisher sind folgende Teile erschienen, die Violets Geschichte chronologisch fortsetzen. Angefangen hat alles mit „Fourth Wing“, gefolgt von „Iron Flame“ und „Onyx Storm“. Vor einigen Wochen erschien die Novelle „Threshing Day“ mit einer Sammlung von Kurzgeschichten.