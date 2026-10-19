Neue Grazer Baustellen starten, Plabutschtunnel wird gesperrt

Was Autolenkerinnen und Autolenker für die neue Woche wissen müssen: Ein Überblick des Grazer Straßenamtes und der Asfinag.

Mariatroster Straße: Jeweils auf Höhe der Hausnummern 227-229 und 281-299 werden Kanaldeckel getauscht – also wird der Verkehr von 19. bis zum 30. Oktober vorübergehend händisch geregelt (jeweils von 8 bis 16 Uhr).

Steinbergstraße 20 und 54: Auch hier erfordert der Tausch von Kanaldeckeln eine Postenregelung, ebenfalls von 19. bis 30. Oktober – in diesem Fall allerdings von 8.30 bis 15 Uhr.

Stiftingtalstraße 195: Zur Abwechslung ist es hier die Sanierung eines Kanals, die von 19. bis 30. Oktober zu einer Postenregelung führt.

Weinitzenstraße 18 (bis Mengerweg): Die Errichtung eines Kanalanschlusses macht die händische Regelung des Verkehrs notwendig – von 19. Oktober bis zum 6. November.

St. Peter Hauptstraße 42-48: Ausnahmsweise am 20. Oktober starten jene Bauarbeiten, die der Entfernung von sogenannten „Spundwänden“ (zur Sicherung von Baugruben) gelten. Dafür dauern sie auch nur von 20. bis 22. Oktober (8.15 bis 15.30 Uhr).

Plabutschtunnel: Und schließlich wird wie angekündigt der Grazer Plabutschtunnel ab dem 19. Oktober gesperrt – in vier Nächten und in beiden Fahrtrichtungen zwischen 20 Uhr abends und 5 Uhr früh. „Die erforderliche Reinigung der zehn Kilometer langen Tunnelröhren wird wieder für Wartungsarbeiten und dringend notwendige Reparaturen an Fahrbahn und Sicherheitseinrichtungen genutzt“, kündigte die Autobahngesellschaft Asfinag an. Der Verkehr wird in dieser Zeit über das Grazer Stadtgebiet umgeleitet.