Der Bad St. Leonharder Notar, Stefan Kerndl, übernimmt die Leitung für das Clubjahr 2026/2027. Ein Höhepunkt für das Jahr 2027 steht bereits fest.

An der Spitze des Lions Club Bad St. Leonhard-Obdach steht ein Wechsel bevor: Stefan Kerndl übernimmt die Präsidentschaft für das Clubjahr 2026/2027. Der Notar aus Bad St. Leonhard folgt auf Siegfried Vallant, der dem Club als Past-Präsident weiterhin eng verbunden bleibt. Mit der Amtsübergabe beginnt für die rund 43 Mitglieder ein neues Clubjahr, in dem das ehrenamtliche Engagement für soziale und gemeinnützige Projekte in der Region fortgesetzt werden soll.

Kerndl ist langjähriges Mitglied des Clubs und mit dessen karitativer Arbeit vertraut. Als neuer Präsident möchte er die bestehenden Aktivitäten weiterführen und den Zusammenhalt innerhalb der Organisation stärken. Ziel ist es, Menschen in schwierigen Lebenssituationen zu unterstützen und dort Hilfe zu leisten, wo sie gebraucht wird. „Der Lions-Gedanke lebt vom gemeinsamen Anpacken. Ich möchte dafür sorgen, dass unsere Hilfe dort ankommt, wo sie in der Region gebraucht wird“, betont Kerndl.

Höhepunkt im Jahr 2027

Ein Höhepunkt im neuen Clubjahr steht bereits fest: Am 12. März 2027 gastieren die „Grazbürsten“ mit ihrem Programm „Wahrieté“ bei einer Benefizveranstaltung des Lions Clubs. Der Erlös kommt den Hilfsprojekten der Organisation zugute. Neben der karitativen Hilfe für Menschen in schwierigen Situationen bleibt auch die Förderung junger Menschen ein wichtiges Anliegen. Der Lions Club unterstützt weiterhin Jugendprojekte, darunter das Lions-Quest-Programm an der Mittelschule Bad St. Leonhard.

© Lions-Club Bad St. Leonhard-Obdach Die Mitglieder des Lions Club Bad St. Leonhard-Obdach bei der Einstandsfeier auf der Moselebauer Alm

Bei der Umsetzung der Vorhaben kann Kerndl auf ein erfahrenes Vorstandsteam zählen. Rainer Unterluggauer übernimmt die Funktion des ersten Vizepräsidenten und des Sekretärs, Manfred Müller ist zweiter Vizepräsident. Für die Finanzen zeichnet Schatzmeister Erich Schatz verantwortlich. Siegfried Papst bleibt dem Club als Ehrenpräsident verbunden. Gemeinsam mit den weiteren Mitgliedern bildet das Team die Grundlage für die Aktivitäten im kommenden Clubjahr. Der Lions Club Bad St. Leonhard-Obdach ist Teil von Lions Clubs International, einer der weltweit größten Service-Organisationen. Ihr Einsatzgebiet umfasst das Lavanttal und die Region Obdach.