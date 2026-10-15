Matwijtschuk in der ZiB 2: „Die Russen betreiben eine menschliche Safari“

Die Friedensnobelpreisträgerin Olexandra Matwijtschuk warnt vor den Folgen eines möglichen Rückzugs der USA aus der Ukraine-Unterstützung. In der „Zeit im Bild 2“ schildert sie die dramatische Lage der Zivilbevölkerung und erklärt, warum ihr Land keine andere Wahl habe, als weiter Widerstand zu leisten.

Die ukrainische Friedensnobelpreisträgerin Olexandra Matwijtschuk warnt vor den Folgen eines möglichen Rückzugs der USA aus der Unterstützung der Ukraine. Im Gespräch mit ORF-Moderatorin Marie-Claire Zimmermann in der „Zeit im Bild 2“ schilderte sie die dramatische Lage der Zivilbevölkerung, die zunehmenden Drohnenangriffe und die schwierige Versorgungslage in eingeschlossenen Städten. „Wir haben keine Wahl“, betonte die Menschenrechtsaktivistin, die seit zwölf Jahren russische Kriegsverbrechen dokumentiert.

Besonders besorgniserregend sei die Einschränkung des Satelliten-Internetdienstes Starlink, der nicht nur vom ukrainischen Militär genutzt werde, sondern auch dabei helfe, russische Drohnen frühzeitig zu erkennen und abzuwehren. „Ohne diese Informationen könnten noch mehr Menschen getötet werden“, warnte Matwijtschuk. Auch in ihrer Heimatstadt Kiew würden die Angriffe immer schlimmer: „Jeden Abend, wenn wir ins Bett gehen, haben wir keine Garantie, dass wir am nächsten Morgen wieder aufwachen.“ Zugleich kritisierte sie den Kurs von US-Präsident Donald Trump. Dieser habe versprochen, den Krieg innerhalb von 24 Stunden zu beenden – „das sind tatsächlich jetzt die längsten 24 Stunden in der menschlichen Geschichte“. Indem Sanktionen gegen Russland gelockert würden, erhalte Moskau zusätzliche Mittel, um in Drohnen und Raketen zu investieren. Sollte Washington seine Unterstützung vollständig einstellen, werde es für die Ukraine noch schwieriger, sich gegen Russland und dessen Unterstützer wie Iran, China und Nordkorea zu verteidigen. Umso mehr sei das Land auf Europa angewiesen.

„Gezielte Angriffe auf Zivilisten“

Matwijtschuk berichtete zudem von gezielten Angriffen auf Zivilisten. Russische Drohnen würden eingesetzt, um Menschen in Autos oder sogar Gemüseverkäufer auf Märkten zu verfolgen. Die UNO bezeichne diese Taktik als „menschliche Safari“. Als besonders erschütternd schilderte sie den Tod eines einjährigen Buben namens Dimitrik, der beim Spielen im Garten von einer Drohne getroffen worden sei. Auch Hunger werde als Waffe eingesetzt: In eingeschlossenen Städten verhindere Russland die Evakuierung von Menschen und lasse weder Lebensmittel noch Medikamente hinein. Die Bevölkerung sitze in der Falle und müsse befürchten, dass die Vorräte bald vollständig aufgebraucht seien. Trotz Erschöpfung und Angst sei Widerstand für die Ukrainerinnen und Ukrainer alternativlos, erklärte die Friedensnobelpreisträgerin. Der russische Präsident Wladimir Putin bestreite die Existenz einer eigenständigen ukrainischen Nation, Sprache und Kultur. In besetzten Gebieten würden Menschen unterdrückt, Kulturgüter zerstört und ukrainische Kinder nach Russland gebracht und dort von russischen Familien adoptiert. „Wir wollen leben und frei sein“, sagte Matwijtschuk.

Auch die Forderung Trumps nach einem Machtwechsel in Kiew und die Debatte über Wahlen während des Krieges kamen zur Sprache. Matwijtschuk wies darauf hin, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer sehr wohl wüssten, wie wichtig demokratische Wahlen seien. Millionen Menschen hätten bereits 2004 protestiert, als ihnen das Wahlrecht genommen worden sei. Unter den derzeitigen Bedingungen seien Wahlen jedoch nicht durchführbar: Es brauche einen organisierten Wahlprozess, die Möglichkeit für Kandidaten, Wahlkampf zu betreiben, und eine sichere Stimmabgabe. „Wie sollte man denn den Wahlprozess in den Schützengräben überhaupt organisatorisch schaffen?“, fragte sie sinngemäß. Zugleich betonte sie, dass die ukrainische Demokratie auch im Krieg funktioniere. Die Bevölkerung kritisiere durchaus Präsident Wolodymyr Selenskyj, die Regierung und das Parlament. Das sei legitim und Teil einer Demokratie, in der unterschiedliche Meinungen ihren Platz hätten.