Bei der Lotterien Sporthilfe-Gala in Wien wurde Herbert Prohaska für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Der Wiener ließ auf der Bühne einige Wuchteln folgen.

Es war ein äußerst emotionaler Moment in der Wiener Stadthalle. Herbert Prohaska wurde für sein Lebenswerk ausgezeichnet und bekam den „Niki“ von seinen vier Enkeln überreicht. Ein sichtlich emotionaler Moment für Österreichs Jahrhundertfußballer, der sich auf der Bühne in bester Laune präsentierte. „Ich will auch dem ORF danken, da ich jetzt mehr als 26 Jahre beim ORF bin. Er hat es mir ermöglicht, bekannt zu bleiben und die Sportredaktion ist großartig“, erzählte Prohaska, um noch anzufügen: „Ich wollte den Rainer Pariasek im ersten Jahr noch nicht haben, aber mittlerweile habe ich ihn schon gern.“

Die Lacher im Saal waren ihm gewiss, weshalb der Preisträger gleich nachlegte. „Ich freue mich besonders, dass der Didi Kühbauer gewonnen hat. Ich war ja sein Trainer im Nationalteam und habe damals schon bemerkt, wie er alle meine Trainings und Besprechungen mitgeschrieben hat. Jetzt erntet er eben die Erfolge dafür.“

Whiskey mit Pariasek

Vom angesprochenen Kühbauer gab es dafür Applaus. Am Ende widmete sich Prohaska noch einmal einem TV-Partner Pariasek. Angesprochen darauf, ob man den „Niki“ noch mit einem Getränk feiert, sagte der 71-Jährige: „Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber nach dem Dienst haben wir schon oft ein Glaserl Whiskey getrunken. Der Rainer einen Doppelten und ich einen Einfachen. Danach haben wir gut geschlafen.“