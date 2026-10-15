Sammelleidenschaft ungebrochen: Panini steigerte Gewinn um 80 Prozent

Der Nettoüberschuss des italienischen Sammelbild- und Comicverlags lag 2025 bei 531 Millionen Euro. Österreicher zählen zu den fleißigsten Pickerlsammlern. Doch nun steht Panini ein großer Umbruch bevor.

Der italienische Sammelbild- und Comicverlag Panini hat seinen Gewinn 2025 auf gut eine halbe Milliarde Euro deutlich gesteigert. Gleichzeitig arbeiten die Eigentümer an einer Neuordnung der Beteiligungsverhältnisse. Seit Jahrzehnten werden die Panini-Stickeralben auch hierzulande vertrieben. Laut dem Hersteller zählt Österreich in Relation zur Einwohnerzahl zu den fleißigsten Sammelnationen.

Die Holding Waterfall Italia soll in fünf Gesellschaften aufgespalten werden, die künftig direkt Anteile an der operativen Panini SpA halten. Damit sollen mögliche Konflikte bei unternehmerischen Entscheidungen vermieden und die Investitions- und Kontrollstrategien der einzelnen Anteilseigner voneinander getrennt werden, wie italienische Medien berichteten. Wie aus von der Nachrichtenagentur Radiocor eingesehenen Dokumenten hervorgeht, wurde das Verfahren zur Aufspaltung bereits eingeleitet. Hintergrund ist unter anderem der Eintritt der Erben des im April 2025 gestorbenen früheren Vorstandschefs Aldo Hugo Sallustro in den Gesellschafterkreis.

Nettogewinn bei einer halben Milliarde Euro

Die Neuordnung erfolgt nach einem wirtschaftlich erfolgreichen Geschäftsjahr. Der konsolidierte Umsatz der Gruppe stieg 2025 auf 2,02 Milliarden Euro, nach 1,6 Milliarden Euro im Jahr davor. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erhöhte sich von 400 auf 566 Millionen Euro. Der Nettogewinn legte um 80 Prozent auf 531 Millionen Euro zu. Vorstandschef ist inzwischen Ivan Ataide Faria.

Nach Angaben des Geschäftsberichts entwickelten sich sowohl Sammelprodukte als auch Verlagsveröffentlichungen positiv. Zugleich muss Panini seine Geschäftsstrategie an den Verlust wichtiger Lizenzen auf dem US-Markt anpassen. Die Vereinbarungen mit der Basketballliga NBA und der American-Football-Liga NFL sind ausgelaufen.

FIFA-Lizenz für Fußball-WM-Pickerl läuft aus

Auch bei den Fußball-Sammelbildern steht ein Wechsel bevor: Der Weltfußballverband FIFA hat eine Exklusivvereinbarung mit dem US-Unternehmen Fanatics geschlossen. Ab 2031 soll Fanatics die Zusammenarbeit bei Sammelalben und Stickern übernehmen. Die Weltmeisterschaft 2030 bleibt damit voraussichtlich das letzte Turnier, für das Panini die entsprechenden Produkte im Rahmen seiner bisherigen FIFA-Lizenz anbieten kann.

Zwischen Panini und Fanatics läuft in den USA seit Jahren ein Rechtsstreit. Ein Urteil wird für 2027 erwartet. Die Anwälte von Panini zeigten sich laut Geschäftsbericht zuversichtlich hinsichtlich des Ausgangs.

Parallel zur Neuordnung der Eigentümerstruktur prüfen die Gesellschafter offenbar den Einstieg eines strategischen Investors. Bereits im Frühjahr war die Suche nach einem solchen Partner bekannt geworden. Nach Medienberichten soll die Investmentbank Citi mit der Suche beauftragt worden sein. Die Eigentümer gehen von einer Unternehmensbewertung von rund fünf Milliarden Euro aus. Ob die geplante Aufspaltung der Holding den Weg für einen neuen Investor ebnet, ist noch offen.