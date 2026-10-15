Baumstück löste sich von Seilwinde und fiel 20 Meter tief auf Arbeiter

Bei Schlägerungsarbeiten in Gallizien löste sich ein Holzstück von der Seilwinde und verletzte einen 23-jährigen Forstarbeiter.

Der Verletzte wurde ins Klinikum in Klagenfurt gebracht (Symbolfoto)

Am Donnerstag gegen 14 Uhr waren zwei rumänische Forstarbeiter (23 und 41) mit Schlägerungsarbeiten in einem Wald in der Gemeinde Gallizien im Bezirk Völkermarkt beschäftigt. Der 41-jährige Mann bediente die Seilwinde, welche an einem Harvester angebaut war.

Plötzlich löste sich ein etwa 50 Zentimeter langes und 30 Zentimeter dickes Holzstück von der Seilwinde und traf den rund 20 Meter unterhalb des Harvesters arbeitenden 23-Jährigen, der gerade mit dem Schlägern von Bäumen beschäftigt war.

Die sofort alarmierte Rettung versorgte den verletzten Mann und brachte ihn ins Klinikum Klagenfurt ein.