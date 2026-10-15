Heute werden Österreichs Sportler des Jahres gekürt. Hier finden Sie einen Überblick über die Titelträger.

Zum 30. Mal geht die Lotterien Sporthilfe-Gala in Wien über die Bühne und vergeben werden die Nikis für Österreichs beste Sportler des Jahres. Bereits vor der Verleihung fix: Fußballlegende Herbert Prohaska wird für sein Lebenswerk ausgezeichnet.

Team des Jahres: LASK

Als erster Programmpunkt stand die Wahl zum Team des Jahres auf der Tagesordnung. Dabei setzten sich die Fußballer des LASK gegen die Konkurrenz durch. Einen Tag nach der 3:6-Heimniederlage in der Champions League gegen Liverpool holten sich Trainer Didi Kühbauer und Stürmer Saša Kalajdžić den „Niki“ ab. Der österreichische Double-Sieger setzte sich gegen das Skisprung-Duo Stephan Embacher/Jan Hörl sowie die Alpinen Team-Olympiasiegerinnen Katharina Huber und Ariane Rädler durch.

Sportlerin des Jahres: Janine Flock

Den „Niki“ für die Sportlerin des Jahres sicherte sich endlich auch Skeleton-Olympiasiegerin Janine Flock. Im Vorjahr unter den Top-drei, ließ die Goldene von Cortina 2026 alle hinter sich. Die Tirolerin setzte sich im Finale gegen Riesentorlauf-Weltcupsiegerin Julia Scheib sowie Mountainbike-Ausnahmeathletin Valentina Höll durch. „Es ist eine unglaubliche Wertschätzung, die man hier zurückbekommt. Skeleton ist eine Nieschensportart und deshalb bedeutet diese Auszeichnung, dass wir einfach gut gearbeitet haben“, erklärte die 37-Jährige. „Ich habe neben der Olympia-Goldenen einen sehr schönen Platz für den Niki, da stehen auch ein paar Weltcup-Kugeln.“ Die Erfolge seien für Flock durchaus „vergleichbar, obwohl hinter einer Goldmedaille natürlich viel mehr steckt.“

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