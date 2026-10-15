BMW-Abfertigungsprogramm gestoppt: Haben sich zu viele gemeldet?

BMW musste sein lukratives Abfindungsprogramm zwischenzeitlich stoppen, berichtet der Bayerische Rundfunk: 8000 Mitarbeiter sollen insgesamt abgebaut werden.

Der Markteinbruch in China verdirbt BMW die Absatzzahlen. Obwohl der deutsche Autobauer im dritten Quartal in Europa und den USA mehr Autos verkaufte als vor einem Jahr, müssen sie auf Konzernebene einen Rückgang von 6,3 Prozent auf 551.072 Fahrzeuge hinnehmen, wie der Konzern mitteilt. Damit schneiden sie aber besser ab als die deutsche Konkurrenz, die Rückgänge zwischen gut 8 und fast 20 Prozent meldet. Entscheidend für den Rückgang bei BMW sind die schlechten Geschäfte in China. Dort leiden derzeit alle deutschen Hersteller unter einem Preiskrieg in einem insgesamt schrumpfenden Markt. Dem kann sich auch BMW nicht entziehen: Der Absatz in China sackt um 24,8 Prozent auf 114.355 Stück ab.

Bei BMW hat man bereits gegengesteuert und ein Abfindungsprogramm aufgelegt – obwohl man bisher besser durch die Krise gefahren ist als andere deutsche Hersteller.

Abfertigung verlockend hoch?

Dieses Programm soll jetzt auf regen Zuspruch gestoßen sein, berichtet der Bayerische Rundfunk. „Nach nur wenigen Tagen wurde das freiwillige Programm, um Arbeitsverträge vorzeitig aufzuheben, bei BMW schon wieder geschlossen – vorübergehend, wie Mitarbeiter dem BR schildern“, heißt es dort. Und: „Offenbar müssen die zahlreichen Anfragen erst einmal bearbeitet werden. Bereits kurz nach dem Start des Programms sei das Portal wegen Überlastung zeitweise nicht erreichbar gewesen, wie aus Unternehmenskreisen zuvor zu hören war.“

Angeblich seien die Summen, die für die Abfertigung geboten wurden, verlockend hoch gewesen. „Die Rede war von teils mehreren Hunderttausend Euro, die hier langjährigen, älteren Beschäftigten mit höheren Einkommen angeboten worden seien“, so der Bayerische Rundfunk.