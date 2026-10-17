Oststeirische Regionalchefin will nicht nur Mails hin- und herschicken

Seit zehn Jahren arbeiten Sie in der Regionalentwicklung. Seit 1. Oktober sind Sie Geschäftsführerin. War das immer Ihr Ziel?

Jetzt könnte ich sagen, das war der Plan (lacht). Aber nein, das war es nicht. Ich habe bei der LAG Thermenland-Wechselland angefangen und für 17 Gemeinden tolle Projekte verwirklichen dürfen, von Pop-Up-Stores bis Wanderwege. Ich habe aber nie daran gedacht, dass ich jemals Chefin werden und mich mit Finanzen, verwaltungstechnischen Dingen oder zwei Landesrechnungshofprüfungen herumschlagen will. Das war nicht mein großer Wunsch.