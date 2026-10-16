Erster Geburtstag: Frühchen Leo Ben besuchte seine Geburtsstadt Leoben

Vor einem Jahr kam Luis Eckhard Saß unter schwierigsten medizinischen Umständen als Frühchen im LKH Leoben zur Welt. Die Eltern gaben ihm in Dankbarkeit die Beinamen Leo Ben – und waren nun zu Besuch.

Man kann es fast nicht glauben, dass dieser quirlige kleine Bub das Frühchen ist, das sich im Herbst 2025 am LKH Leoben unter schwierigsten medizinischen Umständen ins Leben gekämpft hat. Am 2. Oktober 2025 musste das Ärzteteam aufgrund des schlechten Gesundheitszustandes (Präklampsie – Schwangerschaftsvergiftung) der Mutter Magdalena Saß die Entscheidung treffen, den kleinen Buben auf die Welt zu holen, obwohl der errechnete Geburtstermin erst der 29. Dezember war.

Zwischen Bangen und Hoffen

Bei seiner Geburt brachte Luis nur 750 Gramm auf die Waage. So begann für die Eltern eine traumatische Zeit zwischen Bangen und Hoffen, in ständiger Sorge um das Überleben ihres Frühchens. Magdalena und Philipp Saß aus Altenburg bei Frankfurt waren eigentlich auf einer Urlaubsreise in Salzburg, als die Erkrankung der schwangeren Mutter vakant wurde.

© KLZ / Brigitte Schöberl Ein quirliger junger Mann: Luis Eckhard Leo Ben Saß

Da das Landeskrankenhaus Salzburg für eine Frühchenbetreuung keine freien Kapazitäten hatte, ist die Familie in Leoben gelandet. „Wir wurden auf der Neonatologie am LKH Leoben mit viel Empathie und Verständnis vonseiten der Ärzte, Schwestern und Pfleger bestens betreut. Sie haben ein kleines Wunder vollbracht“, erzählen die Eltern, die sich damals in Leoben einquartiert hatten, um täglich bei ihrem Kind zu sein.

© KLZ / Brigitte Schöberl Zu seiner Mama hat der kleine Bub einen ganz besonderen Draht

Aus Dankbarkeit und Verbundenheit mit der Stadt Leoben haben sie sich entschieden, ihren Sohn Luis Eckhard Leo Ben zu nennen. Der kleine Bub entwickelte sich gut, doch im Dezember 2025 wurde bei ihm ein Leistenbruch diagnostiziert, der in Ermangelung einer Kinderchirurgie nicht am LKH Leoben operiert werden konnte.

© KLZ / Brigitte Schöberl Stolzer Papa: Philipp Saß ist hin und weg von seinem Sohn

Der kleine Luis wurde also am 19. Dezember 2025 in eine Klinik nach Frankfurt verlegt, wo er am 23. Dezember unter Vollnarkose operiert wurde. Die besorgten Eltern machten dort keine so guten Erfahrungen wie am LKH Leoben. „Es gab zum Beispiel keine Säuglingskleidung für den Kleinen, aber wir verfügten Gott sei Dank durch den Verein ,Zwergenbunt‘ in Leoben über eine sehr hübsche Babywäsche“, erzählt Magdalena Saß.

„Schätzen Betreuung noch mehr“

Und weiter: „Ich hatte in den acht Tagen in der Klinik in Frankfurt mehr Stress als die 80 Tage am LKH Leoben.“ Sie würden die Betreuung durch das Leobener Team jetzt noch mehr schätzen, sagen die Eltern. „Dem jüngsten Assistenzarzt in Leoben bringen wir mehr Vertrauen entgegen als einem Oberarzt in Frankfurt“, meint Philipp Saß. Am 29. Dezember 2025 durften die Eltern ihren kleinen Luis endlich mit nach Hause nehmen.

© KLZ / Brigitte Schöberl Besuch im LCS Leoben, außerdem ging es auf den Gösser Kirtag

Dieser Tag war exakt der ursprünglich errechnete Geburtstermin. Luis Eckhard Leo Ben ist gesund und entwickelt sich prächtig. Mittlerweile hat er 7,5 Kilo und seine motorische Entwicklung entspricht der eines Reifegeborenen. Am 7. September 2026 wurde er ambulant noch einmal an der Leiste operiert.

© KLZ / Brigitte Schöberl Zufallstreffen: Physiotherapeutin Julia vom Team der Geburtenstation des LKH Leoben sagte auch Hallo

Am 2. Oktober 2026 hat er nun seinen ersten Geburtstag gefeiert. Dazu ist die Familie mit ihm nach Leoben gekommen. „Wir fühlen uns mit der Stadt so verbunden. Es fühlt sich beinahe wie heimkommen an“, betonen die Eltern. Bei einem Treffen mit der Belegschaft der Neonatologie im LKH Leoben gab es Freudentränen über den glücklichen Ausgang.