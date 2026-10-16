Svečina und Ratsch: 78 Kinder zu Besuch bei Zotter

Als das Geld für den Ausflug fehlte, lud Chocolatier Josef Zotter in die Manufaktur ein – und machte ein grenzenloses Genusserlebnis möglich.

Zum Dank für die Einladung sangen die Kinder ein Lied und führten einen Tanz auf

Mit strahlenden Augen und großer Begeisterung erkundeten 78 Kinder aus Svečina und Ratsch an der Weinstraße gemeinsam die Schokoladenmanufaktur Zotter. Zwischen süßen Köstlichkeiten und außergewöhnlichen Kreationen wurde schnell klar: Wenn es um Schokolade geht, sind Sprachgrenzen nebensächlich. Slowenisch oder Deutsch – die Freude am Naschen verstehen alle Kinder.

Doch der geplante Ausflug wäre fast nicht möglich gewesen – die gesammelten Spenden des Treffens „Kinder verbinden Nachbarn“, organisiert vom Weinmuseum Kebl, reichten nicht aus. Pika Radmilovič, Lehrerin und Projektmanagerin des grenzüberschreitenden Kinderprojekts, ergriff kurzerhand die Initiative: Mithilfe des Rotary Club wurde der Kontakt zu Chocolatier Josef Zotter hergestellt.

1 / 3 Ausflug in die Schokoladenmanufaktur Zotter © Sanja Verovnik/Der Markendenker

Kurzerhand lud dieser die Kinder in sein „Haus der Süße“ ein. Die Anfahrt finanzierten Bürgermeister Hannes Zweytik und Ehrenbürger Alfred Wall. Nach der Verkostung erkundeten die Kinder noch den „Essbaren Tiergarten“ – mit einem Lied und einem Tanz bedankten sie sich bei Familie Zotter für die Einladung.