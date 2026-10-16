Land schüttet für Osttirol knapp drei Millionen Euro aus

Mittel für Straßenbau, Blackout-Vorsorge, Feuerwehren und vieles mehr wurden für alle Tiroler Bezirke beschlossen. Insgesamt fließen in der heuer dritten Ausschüttung 32 Millionen für ganz Tirol.

Die dritte Ausschüttung des Gemeindeausgleichsfonds unterstützt Tiroler Gemeinden bei wichtigen kommunalen Projekten. Damit Straßen, schnelles Internet, die Ausstattung von Kindergärten oder Krankenhäusern auch umgesetzt werden können, stellt das Land den Gemeinden erneut Mittel aus dem Gemeindeausgleichsfonds (GAF) zur Verfügung. Mit der dritten Ausschüttung des GAF im heurigen Jahr fließen rund 32 Millionen Euro in Projekte in allen Tiroler Bezirken. „Gute Infrastruktur passiert nicht von selbst. Sie braucht Investitionen und starke Gemeinden, die Projekte anpacken und umsetzen können. Genau dabei unterstützen wir sie. Der Gemeindeausgleichsfonds bringt das Geld dorthin, wo es die Menschen unmittelbar spüren: in unsere Gemeinden", sagt Landeshauptmann Anton Mattle.

Für den Bezirk Lienz wurden 2,92 Millionen Euro beschlossen. 2,28 Millionen Euro fließen als allgemeine Bedarfszuweisungen aus dem Gemeindeausgleichsfonds. 42.000 Euro werden als Feuerwehr-Bedarfszuweisungen und 600.000 Euro als Bedarfszuweisungen aus dem Krankenhauskontingent ausgeschüttet. Das Geld fließt unter anderem in folgende Projekte: Mannschaftstransportfahrzeug Feuerwehr Außervillgraten, Sanierung Kultursaal Tirolerhof Dölsach, Wasserversorgung Hopfgarten in Defereggen, Wildbach- und Lawinenverbauung Iselsberg-Stronach, Rüstlöschfahrzeug Feuerwehr Matrei in Osttirol, Breitbandausbau Obertilliach, Sanierung Turnsaaldach Neue Mittelschule Sillian.