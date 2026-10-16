Was vom ORF übrig bleibt

Die FPÖ sammelt Unterschriften für die Abschaffung des ORF-Beitrags. Geht es nach FPÖ und ÖVP, muss sich der ORF auf eine Totalreform einstellen.

Die Zeiten waren für die ORF-Spitze schon gemütlicher. Mitten in den Verhandlungen über das Sparbudget für 2027 steht die Finanzierung des ORF durch den ORF-Beitrag wieder einmal zur Debatte. Seit Kurzem läuft die Sammlung von Unterstützungserklärungen für ein FPÖ-Volksbegehren zur Abschaffung des ORF-Beitrags. Dass es die nötigen Unterschriften zur Einleitung erhalten wird, steht außer Frage. Dennoch ist das auch eine Standortbestimmung für den ORF. Wie viel Rückhalt hat der Rundfunk nach dem Horrorjahr 2026 mit seinen Querelen noch?

Was wird also gefordert? Schon der Titel „Saubere Info, österreichisches Programm, keine Zwangsgebühr“ macht deutlich: Die FPÖ kommt nicht mit dem Florett, sondern mit dem Bihänder und will die Abschaffung der Haushaltsabgabe und eine Finanzierung aus dem Budget. Dazu einen „schlanken ORF“, der sich auf Information, Sport, Bildung, Kultur und Regionales konzentriert. FPÖ-Mediensprecher Christian Hafenecker spricht von einer „Totalreform“ und bezeichnet den ORF als „Hauptpropaganda-Instrument der Bundesregierung“. Generaldirektorin Ingrid Thurnher weist das zurück.

FM4 und Ö3 unter Druck

Business as usual? Rechnen wir es durch: Was wäre, wenn der ORF plötzlich mit einem Drittel seines Budgets auskommen müsste, wie Hafenecker bei der Präsentation des Volksbegehrens angedeutet hat? Das wären rund 370 Millionen Euro. Derzeit hat der ORF ein Budget von rund 1,1 Milliarden Euro, davon stammen rund 780 Millionen aus der Abgabe.

Ein ORF dieser Größenordnung hätte mit dem heutigen Unternehmen nichts gemeinsam. Eine Streichliste hat die FPÖ aber nicht vorgelegt. Aus ihren Forderungen lässt sich allerdings ableiten, wo es eng werden könnte. Als Erstes geriete wohl FM4 unter Druck. Der alternative Jugend- und Kultursender passt nur bedingt zum freiheitlichen Wunsch nach einem „echten Österreich-Sender“. Auch Ö3 wäre angreifbar. Der Popsender steht in direkter Konkurrenz zu Privatradios. Bei einer Beschränkung auf den Kernauftrag wäre seine Existenz zu hinterfragen. Allerdings erwirtschaftet Ö3 viele Werbeeinnahmen. Seine Einstellung wäre wirtschaftlich unsinnig.

© APA / Florian Wieser Der Jugendsender FM4, auch Veranstalter des jährlichen Frequency-Festivals, geriete durch die FPÖ-Pläne unter Druck

Beim Fernsehen wackelt ORF 1. Teure Sportrechte und Kauf-Produktionen wären bei einer drastischen Budgetkürzung unfinanzierbar. Auch hier existiert bereits ein politischer Vorschlag: Die ÖVP wollte ORF 1 und ORF III zusammenlegen. Dessen Kultur- und Informationsangebote entsprechen zwar dem öffentlich-rechtlichen Auftrag, dafür braucht es aber keinen eigenen Kanal.

Besonders schwierig dürfte es für die Landesstudios werden. Zwar fordert die FPÖ mehr regionale Berichterstattung, doch wäre deren heutige Struktur bei einer starken Reduktion des Budgets kaum finanzierbar. Neun Landesradios, neun tägliche Ausgaben von „Bundesland heute“, dazu Technik und Verwaltung kosten viel Geld. Immerhin jeder vierte ORF-Mitarbeiter arbeitet in einem Landesstudio.

Erstaunlicher Schwenk der ÖVP

Bemerkenswert ist, dass die FPÖ den ORF nicht privatisieren will, sondern weiterhin aus öffentlichen Mitteln finanzieren möchte. Erstaunlich ist der jüngste Schwenk der ÖVP. Ausgerechnet jene Partei, die die Haushaltsabgabe 2024 eingeführt hat, brachte überraschend eine Finanzierung aus dem Budget ins Spiel. Eine Positionsänderung, mit der sie sich der FPÖ annähert? Natürlich ist ein Volksbegehren noch keine Reform. Im Gegenteil: Die meisten Volksbegehren landen so schnell in der Schublade, wie sie aufgetaucht sind.

Die Haushaltsabgabe steht aber auch noch von einer anderen Seite unter Druck: Viele Unternehmer empfinden es als ungerecht, dass sie für ihren Betrieb ORF-Beitrag bezahlen müssen. Entscheidend ist grundsätzlich, ob für den Betrieb Kommunalsteuer anfällt. Je nach Lohnsumme können sogar mehrere Beiträge fällig werden. Genau das beschäftigt nun den Verfassungsgerichtshof. Kürzlich gab das Bundesverwaltungsgericht bekannt, dass es Teile der Regelung für möglicherweise verfassungswidrig hält. Die grundsätzliche Beitragspflicht steht allerdings nicht zur Diskussion. Diese haben mittlerweile beide Höchstgerichte bestätigt. Zumindest bis heute.