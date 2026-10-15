Frau sprang von Kreuzfahrtschiff und überlebte 20 Stunden im Meer

Eine 44-Jährige sprang von einem Kreuzfahrtschiff ins Ionische Meer und überlebte 20 Stunden im Wasser. Ein Frachtschiff entdeckte die Frau in einem Rettungsring – sie war noch bei Bewusstsein.

Eine 44-jährige Frau aus El Salvador ist nach einem Sprung von einem Kreuzfahrtschiff rund 20 Stunden lang im Ionischen Meer getrieben. Die griechische Küstenwache konnte sie schließlich retten. Die Frau war bei Bewusstsein, als sie entdeckt wurde.

Die Frau sprang am Freitagmorgen von der „Odyssey of the Seas“, als sich das Kreuzfahrtschiff südwestlich der griechischen Insel Zakynthos befand. Wie ein Sprecher der griechischen Küstenwache der Nachrichtenagentur AFP mitteilte, erklärte die 44-Jährige ihren Rettern später, sie habe „von Bord gehen“ wollen.

Nachdem das Verschwinden der Passagierin bemerkt worden war, startete eine umfangreiche Suchaktion. Zwei Boote der Küstenwache und ein Marinehubschrauber wurden in das Gebiet geschickt. Auch die „Odyssey of the Seas“ beteiligte sich an der Suche.

Frachtschiff entdeckte die Frau im Rettungsring

Erst am Samstagmorgen wurde die Vermisste von der Besatzung des Frachtschiffs „MSC Rossella III“ entdeckt. Sie trieb in einem Rettungsring und war zu diesem Zeitpunkt noch bei Bewusstsein. Nach Angaben des Kapitäns schwenkte sie eine bahamische Flagge. Das unter der Flagge Madeiras fahrende Frachtschiff unterstützte die Suchmaßnahmen.

Anschließend übernahm ein Such- und Rettungsschiff die Frau und versorgte sie mit Erster Hilfe. Die Küstenwache brachte sie schließlich in den Hafen von Katakolo. Von dort wurde sie in ein Krankenhaus in der nahe gelegenen Stadt Pyrgos transportiert.

Körperlich schien die Frau den Vorfall vergleichsweise gut überstanden zu haben. Nach Angaben anderer Passagiere teilte der Kapitän der „Odyssey of the Seas“ mit, sie leide an einer leichten Unterkühlung. Weitere körperliche Probleme seien demnach nicht bekannt gewesen.

Kritik von Mitreisenden in sozialen Medien

Der Vorfall sorgte auch unter den Passagieren des Kreuzfahrtschiffs für Diskussionen. Mehrere Reisende berichteten in sozialen Medien über die Rettungsaktion. Eine Passagierin zeigte sich auf TikTok zwar erleichtert darüber, dass die Frau überlebt hatte, kritisierte jedoch die Auswirkungen des Vorfalls auf die übrigen Gäste. Sie hoffe, dass die Frau künftig von der Kreuzfahrtgesellschaft ausgeschlossen werde, erklärte sie sinngemäß. Schließlich habe die Suchaktion das Leben von rund 5000 Passagieren beeinträchtigt.

Wie es zu dem Sprung kam und was die Frau dazu bewog, das Schiff zu verlassen, blieb zunächst offen. Die örtliche Staatsanwaltschaft ordnete nach Angaben der Küstenwache eine psychiatrische Begutachtung an.