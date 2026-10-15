Linzer Hauptbahnhof bekommt Alkoholverbot und Videoüberwachung

Weil sich im Frühling in Linz Gewaltverbrechen im öffentlichen Raum gehäuft hatten, hatte die Stadt im Mai einen Sicherheitsgipfel einberufen.

Der Linzer Hauptbahnhof soll eine Videoüberwachung bekommen und - voraussichtlich ab März - soll im und um das Gebäude ein Alkoholverbot gelten. Im Bahnhof selbst fallen Einführung und Kontrolle des Alkoholverbots in die Zuständigkeit der ÖBB, in den Außenbereichen in jene der Bezirksverwaltungsbehörde. Die Einhaltung wird dort vom Ordnungsdienst kontrolliert. Zudem soll das Verbot durch sozialarbeiterische Maßnahmen begleitet werden.

Weil sich im Frühling in Linz Gewaltverbrechen im öffentlichen Raum gehäuft hatten, hat die Stadt im Mai einen Sicherheitsgipfel einberufen. In der Folge wurden vier Arbeitsgruppen mit Experten eingerichtet. Diese haben der Stadtregierung nun einen Zwischenbericht mit mehreren Stoßrichtungen präsentiert: Zum einen müsse die Sicherheit am Hauptbahnhof sowie am Bahnhofsvorplatz und im Bahnhofspark erhöht werden. Handlungsbedarf bestehe zudem beim Gewaltschutz für Frauen und im Drogenbereich. Luft nach oben sieht man bei Vernetzung und Zusammenspiel der einzelnen Akteure und Angebote.

Regelmäßige Sicherheits-Round-Tables

Daher soll es künftig regelmäßige operative Sicherheits-Round-Tables mit Polizei, Linz Linien, ÖBB, Sozialvereinen, Opferschutzeinrichtungen, Ordnungsdienst und betroffenen städtischen Geschäftsbereichen geben. „Der Sicherheitsgipfel war für uns kein einmaliger Termin, sondern der Start eines gemeinsamen Arbeitsprozesses“, betonte Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ).

Was die Drogenproblematik angeht, will die Stadt Linz an das Land Oberösterreich herantreten, um eine gemeinsame Sucht- und Präventionsstrategie für den Zentralraum zu erarbeiten. Hier sei auch eine Abwasseranalyse für den oberösterreichischen Zentralraum denkbar, hieß es. Zudem will man eine stärkere Einbindung von Primärversorgungseinheiten in Substitutionsprogramme prüfen, denn die Versorgung konzentriere sich derzeit auf wenige Ärztinnen und Ärzte.

Bei der psychosozialen und psychiatrischen Versorgung rieten die Experten, an standardisierten Abläufen zwischen Polizei, Krisendienst und Neuromed Campus, einer besseren Begleitung nach Klinikaufenthalten, einem Buddy-System sowie einem rascheren Zugang zu psychosozialer Beratung zu arbeiten. Beim Gewaltschutz für Frauen denkt man an den Ausbau der Burschenarbeit, an Sensibilisierungskampagnen sowie die Knüpfung städtischer Förderungen an Awareness- bzw. Gewaltschutz-Bedingungen.