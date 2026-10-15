Der amtierende Eishockeymeister reagiert so auf den Sponsorausstieg der Holding 2027. Gemeinsame Maßnahmen mit Sturm und GAK sind in Planung.

Nach der am Mittwoch erfolgten Ankündigung des Ausstiegs der Holding Graz GmbH aus den Sponsorverträgen mit Sturm Graz, dem GAK und den Graz99ers mit Ende der aktuellen Saison reagiert der Eishockeyverein mit einer Protestmaßnahme. Als eine Art stiller Protest, aber dennoch unmissverständliches Zeichen, streichen die 99ers von Freitagmittag bis Sonntagmitternacht das Graz aus ihren Namens-, Schrift- und Logozügen. Weitere Maßnahmen mit den Fußballvereinen wurden angekündigt.

„Auch uns hat diese Nachricht just zu einem Zeitpunkt erreicht, als wir in der Champions League und in Norwegen Graz vertreten und weit über alle Grenzen hinausgetragen haben“, sagt General Manager Bernd Vollmann in einer Aussendung am Donnerstag. Zudem werde der Meister zu hundert Prozent solidarisch mit dem SK Sturm und dem GAK 1902 auftreten. Weitere gemeinsame Maßnahmen seien nach der Rückkehr des SK Sturm von der Europa League in England jedenfalls geplant.