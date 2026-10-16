Zum neunten Mal findet sich die Enduro-Szene am Samstag zum „Gruabm Rodeo“ in Turnau ein. Auf der Strecke erwartet sie ein „toller Mix“, verspricht Enduroclub-Obmann Harald Pichler.

Die Strecke und das Fahrerlager sind aufgebaut, das Festzelt steht bereits und die Meteorologie verspricht wahres Prachtwetter. Somit steht der neunten Ausgabe des beliebten „Gruab‘m Rodeo“ in Turnau nichts mehr im Wege. Am Samstag werden sich auch heuer wieder rund 230 nationale und internationale Fahrerinnen und Fahrer auf der 3,5 Kilometer langen Strecke in der Turnauer Stübming messen.

„Es wird heuer sicher wieder spannend für die Fahrer und das Publikum“, freut sich Harald Pichler, Obmann des Turnauer Enduroclubs, schon im Vorfeld. Eröffnet wird der Renntag um 10.30 Uhr mit den „Seniors“, also den Fahrerinnen und Fahrern über 35. „Sie erwartet ein toller Startbereich mit toller Zuschauerkulisse“, schwärmt Pichler.

© Enduroclub Turnau Über 200 Fahrer gehen in drei Gruppen beim Gruab‘m Rodeo an den Start

Nach einer Wiesenpassage geht es für die Motorradfahrer über eine Schottergrube in den Wald, über den der Rundkurs dann wieder an den Start führt. „Die Strecke ist ein toller Mix, mit anspruchsvollen Stein- und Waldpassagen“, erklärt Pichler. Nach 60 Minuten steht derjenige, der die meisten Runden absolviert hat, als Sieger fest.

© KLZ / Moritz Prettenhofer Harald Pichler, Obmann des Enduroclubs Turnau

Nach demselben Prozedere gehen dann ab 13 Uhr die Junioren (unter 23 Jahren) und um 14.30 Uhr die „Energizers“ (zwischen 24 und 34 Jahren) an den Start. Die Krönung des Renntages folgt dann um 16.30 Uhr mit dem großen Finale, in dem die besten 20 Fahrerinnen und Fahrer der drei Gruppen gegeneinander antreten. Schluss ist damit aber noch lange nicht: Ab 17.15 Uhr wird nämlich im beheizten Festzelt die große „Gruab‘m Rodeo Party“ mit den „Obersteirern“ und der Antenne Steiermark Disco gefeiert.

© Enduroclub Turnau Zum Abschluss wird im Festzelt gefeiert

Begeisterung beruht auf Gegenseitigkeit

Im Publikum sind beim Gruab‘m Rodeo fast alle Altersgruppen mit großem Enthusiasmus für das Event vertreten. „Gerade die aus der näheren Umgebung sind begeistert, weil sie Leute sehen, die sie kennen. Da fiebert man gleich mehr mit“, meint Pichler und ergänzt: „Die Fahrer sind auch begeistert vom Publikum. Viele kommen besonders gern zu uns, weil es in dieser Größenordnung kaum solche Events mit so vielen Zusehern gibt.“

© Enduroclub Turnau Auch im Wald kann man den Fahrern heuer zuschauen

Damit Fans ihre Favoriten auch in den Waldpassagen anfeuern können, gibt es heuer erstmals eine Live-Übertragung im Zuschauerbereich. „Man darf nicht überall zuschauen, das ist auch behördlich so vorgegeben. Ein Fahrer wird mit einer Kamera ausgestattet durchfahren“, erzählt Pichler, der sich bei den Sponsoren und den Grundeigentümern für ihre Unterstützung beim Event bedankt.