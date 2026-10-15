Am Mittwochvormittag musste die Feuerwehr wegen eines Verkehrsunfalls ausrücken. Eine Ölspur auf der Straße in die Ramsau wurde zwei Pkw-Lenkern zum Verhängnis.

Am Mittwoch fand die Fahrt zweier Pkw-Lenker, die auf der Straße in die Ramsau unterwegs waren, ein jähes Ende. Wegen eines Wasser-Öl-Gemisches auf der Fahrbahn gerieten die Autos ins Rutschen und prallten gegen die Leitschiene. Ein Fahrzeug hatte sich dabei mit dem Vorderrad unter der Leitschiene festgekeilt und musste von der Feuerwehr mittels Seilwinde herausgezogen werden.

Laut der FF Schladming zog sich die Ölspur von der Ramsau bis ins Rohrmoos. Gemeinsam mit den Feuerwehren Ramsau und Untertal-Rohrmoos sowie der Straßenmeisterei wurden Ölbindemittel aufgebracht. Im Nachgang wurde die Straße mit Kehrmaschinen gereinigt. Insgesamt standen 17 Feuerwehrleute im Einsatz, nach zwei Stunden konnten sie wieder einrücken.