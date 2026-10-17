Keine Schönwetter-Pilotin: erste Frau im Raiffeisen-Vorstand

Die Klagenfurterin Uta Kogler-Maier (54), die neue Risikovorständin der Raiffeisen Landesbank, über ihre Karriere, Verantwortung und Umgang mit Geld.

Uta Kogler-Maier hat etwas geschafft, was bisher keiner Frau gelungen ist. Sie wurde vom Aufsichtsrat der Raiffeisen Landesbank Kärnten in den bis dahin ausschließlich mit Männern besetzten Vorstand berufen. Seit Juni diesen Jahres verantwortet sie das Risikomanagement der RLB. Auf ihr Erfolgsrezept angesprochen, sagt die 54-Jährige ganz offen: „Ich hatte eigentlich keinen Karriereplan. Wenn sich Chancen ergeben haben, habe ich sie genutzt, aber ich habe nicht nur nach Karrieremöglichkeiten geschaut.“

Was sie aber sehr wohl getan hat, ist viel Einsatz zu zeigen. Denn Leistungsbereitschaft und Zielstrebigkeit habe sie schon von zu Hause von den Eltern, die ein eigenes Unternehmen hatten, mitbekommen. Mit der großen Verantwortung kann sie, wie sie sagt, „gut umgehen, weil ich auch ein gutes Team hinter mir habe, auf das ich mich verlassen kann“.

Auf die Frage, ob es nicht höchste Zeit für eine Frau im RLB-Vorstand war, antwortet sie diplomatisch: „Es geht nicht nur um Mann oder Frau, sondern um viel mehr als das. Diversität und damit unterschiedliche Perspektiven verbessern grundsätzlich die Entscheidungsfindung.“

Bereits seit 1999 ist die Klagenfurterin für Raiffeisen tätig. Angefangen hat die Absolventin eines Betriebswirtschaftsstudiums im Wertpapierbereich. Nach Stationen in der Beratung für die Kärntner Raiffeisenbanken im Aktiv/Passivmanagement übernahm sie 2005 erstmals eine Teamleitung. Drei Jahre später wurde sie Abteilungsleiterin in der Bankenbetreuung. Einen großen Karriereschritt machte sie 2018 mit der Übernahme des Geschäftsbereichs Gesamtbanksteuerung. Als „recht klassische Bankenkarriere“ kommentiert Kogler-Maier ihren Werdegang und betont: „Alle Stufen waren wichtig, denn dadurch kenne ich den Raiffeisensektor und die handelnden Personen sehr gut.“

Für Krisen gut aufgestellt

Im Laufe ihrer Karriere hat sie auch schon einige herausfordernde Zeiten für die Bankenbranche wie etwa die Dotcom-Blase, die Weltfinanzkrise und die Staatsschuldenkrise miterlebt. Dafür gewappnet zu sein, ist Teil ihrer Arbeit. „Wir sind halt keine Schönwetter-Piloten, sondern müssen uns gut für schwierige Situationen aufstellen“, betont sie. Als Inspiration sieht sie Kollegen, die in solchen Situationen extrem kontrolliert und sachlich bleiben und sich nicht von Emotionen leiten lassen.

Lange Arbeitstage sind für Kogler-Maier keine Seltenheit. Umso wichtiger ist ihr, „dass meine Freizeit zu 100 Prozent meinem Sohn Erik und meinem Mann gehört“. Im Winter zieht es die Familie auf die Skipisten, im Sommer zum Wandern in die Berge. Oft ist auch der geliebte Hund Buddy, ein Grand Basset Griffon, mit von der Partie. Die Familie unternimmt gerne zusammen Städtereisen oder fährt, falls die Zeit dafür zu knapp ist, für ein Wochenende ans Meer. Allerdings sind Auszeiten dieses Jahr aufgrund der neuen Vorstandsfunktion etwas kürzer als sonst gekommen, wie sie einräumt. Umso mehr genießt sie Urlaubstage mit der Familie, „solange unser Sohn noch mitfahren will, immerhin ist er schon 15“.

1 / 2 Uta Kogler-Maier mit Familienhund Buddy © Privat

Der guten Stimmung in der Familie zuliebe versucht die Bankerin ihre Arbeit gedanklich nicht mit nach Hause zu nehmen. Ganz ablegen kann oder will sie ihre berufliche Funktion und die damit verbundene Erfahrung im Privatleben aber nicht. Ein Beispiel ist ihr eigener Umgang mit Geld: „Eine gewisse Sicherheit ist mir schon wichtig. Ich habe natürlich eine Altersvorsorge und immer einen finanziellen Polster auf der Seite. Aber ich bin auch der Meinung, dass man das Leben genießen soll.“ Das vermittelt sie auch ihrem Sohn.

Unabhängigkeit

Dass manche Frauen ihre Finanzen an den Partner auslagern, sieht sie naturgemäß kritisch: „Die meisten Frauen sind strukturiert, gut organisiert und haben die Sicherheitsaspekte im Kopf, was ein gutes Rüstzeug für einen guten Umgang mit Geld ist.“ Sich nicht um die eigenen Finanzen zu kümmern, sei schade und bringe Frauen um Unabhängigkeit und Selbstbestimmung.