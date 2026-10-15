Heizung dürfte Tod von Grazer Arzt in Triest verursacht haben

Knapp zwei Jahre nach dem Tod von Berndt Urlesberger in Triest deutet ein neues Gutachten darauf hin, dass falsch eingebaute Heizungsrohre für den tödlichen Austritt von Abgasen verantwortlich waren.

Für ein Grazer Ehepaar endete ein Urlaub in Triest vor rund zwei Jahren tragisch. Berndt Urlesberger, langjähriger Leiter der Neonatologie der Medizinischen Universität Graz, kam am 30. Dezember 2024 in einer Ferienwohnung in der italienischen Hafenstadt ums Leben.

Der Kinderarzt starb an den Folgen eines Gasaustritts. Seine Frau wurde mit schweren Vergiftungserscheinungen in das Krankenhaus in Triest eingeliefert. Dort musste auch eine weitere Nachbarin wegen einer Vergiftung behandelt werden. Von Anfang an stand der Verdacht im Raum, dass eine undichte Stelle der hauseigenen Heizung für den Gasaustritt verantwortlich sein könnte. Seit den tragischen Ereignissen jenes Abends darf die Heizung des Mehrparteienhauses nicht mehr in Betrieb genommen werden.

Defekt im Heizsystem

Laut der italienischen Tageszeitung „Il Piccolo“ hatten erste Gutachten keine eindeutigen Ergebnisse geliefert. Die Staatsanwaltschaft wollte das Verfahren deshalb bereits einstellen. Die Anwälte der Hinterbliebenen, die in dem Verfahren als Geschädigte gelten, konnten dies jedoch verhindern, indem sie ein weiteres Gutachten vorlegten. Dieses legt nahe, dass ein Defekt im Heizsystem die Ursache gewesen sein könnte.

Demnach waren in der Wohnung jener Frau, die mit Vergiftungserscheinungen ins Triester Krankenhaus eingeliefert worden war, offenbar zwei Rohre des Heizsystems falsch eingebaut worden. Dadurch konnten die Abgase vermutlich nicht ordnungsgemäß über den Kamin entweichen. Stattdessen drangen sie durch feinste Risse im Mauerwerk in die Wohnung ein und stiegen von dort weiter nach oben. So dürften sie schließlich auch in die darüberliegende Wohnung im vierten Stock gelangt sein, in der sich das steirische Ehepaar aufhielt.

Um die offenbar falsch eingebauten Rohre zu entdecken, mussten in den Wohnungen sogar Wände aufgebrochen werden. Nun bleibt abzuwarten, ob das Gutachten bestätigt wird. Anschließend muss geklärt werden, wer für den fehlerhaften Einbau verantwortlich ist und warum der Mangel bei den routinemäßigen Überprüfungen der Heizungsanlage unentdeckt blieb. Eine weitere Frage muss das Gericht ebenfalls klären: Wäre die Heizung wieder in Betrieb genommen worden, wenn das Verfahren eingestellt worden wäre? Denn dadurch hätte es erneut zu einer Katastrophe kommen können.