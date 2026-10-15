Seit vielen Jahren werden die Anrainer von Liebetig bei Feldkirchen immer wieder von hupenden Zügen aus dem Schlaf gerissen. Nun sammelten sie Unterschriften, dass die Gemeinde in die Gänge kommt.

Das Problem ist nicht neu. Genau genommen ist es so alt, dass die Bewohner von Liebetig nun die Schnauze voll haben. Mit einer Unterschriftenliste wollen sie die Gemeinde dazu bewegen, in die Gänge zu kommen und das Problem zu lösen. In einem offenen Brief wandte sich zudem Stadtrat Christoph Gräfling (Gemeinsam für Feldkirchen) mit den Anrainern an den Bürgermeister.

Mehr als 135 Betroffene haben bereits ihr Signum auf die Petition gesetzt. „Die Belastung für die Bevölkerung ist erheblich. Regionalzüge passieren die Eisenbahnkreuzung bereits ab etwa 4.40 Uhr und verkehren bis in die die Nacht. An Wochenenden kommen Verbindungen nach Mitternacht hinzu. Darüber hinaus verkehren auch während der Nacht Güterzüge“, schreiben sie im Brief. Häuser und Gärten befinden sich teilweise nur wenige Meter von jener Strecke entfernt, auf der die Signale abgegeben werden.

Zwölf Jahre ohne Fortschritt

„Bereits vor zwölf Jahren wurde die Belastung durch die Hupsignale in Liebetig öffentlich thematisiert. Dass die Menschen bis heute mit demselben Problem leben müssen, zeigt, dass bloße Gespräche und unverbindliche Ankündigungen nicht mehr ausreichen“, schreiben sie weiter. Die Bürgerbewegung verweist auf das Versprechen, dass im Sommer Gespräche zwischen Stadtgemeinde und den ÖBB hätten stattfinden sollen – weitere Informationen hätten sie aber nie erhalten.

© Michaela Auer Der Bahnübergang sorgt für schlaflose Nächte

Bürgermeister Martin Treffner (ÖVP) ist das Problem durchaus bekannt. „Es gibt und gab über die Jahre, schon vor meiner Amtszeit, Gespräche. Aber passiert ist nie etwas.“ Um einen beschrankten Übergang zu schaffen, wären rund 600.000 Euro notwendig. „Wenn jeder, der unterschrieben hat, einen Anraineranteil zahlt, können wir es sofort umsetzen“, meint Treffner, wissend, dass Hilfe benötigt wird. „Wir müssen alle zusammensitzen. Das Land, die Anrainer, die ÖBB. Die Gemeinde wird es ohne Unterstützung nicht stemmen können.“

Dass zumindest etwas getan wird, bestätigen die ÖBB: „Das Thema ist uns bekannt und befindet sich derzeit in einer frühen Abstimmungsphase, weshalb noch keine konkreten Informationen für die Öffentlichkeit vorliegen. Es sind weitere Termine zur Erörterung erforderlich. Ein weiterer Gesprächstermin mit der Gemeinde wird bereits koordiniert und soll in den kommenden Wochen stattfinden.“

Durch die bundesweite Eisenbahnkreuzungsverordnung (EisbKrV) hofft man in Feldkirchen, dass auch eine Lösung für Liebetig gefunden werden kann. „Wir sind jederzeit zu einer konstruktiven Zusammenarbeit bereit. Weitere zehn oder fünfzehn Jahre auf eine mögliche Lösung zu warten, ist für uns und unsere Kinder jedoch keine Option“, schließen Gräfling und die Anwohner den Brief ab. Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung brachte Gräfling zudem einen Antrag ein, dass die Stadtgemeinde konkrete Verhandlungen und Prüfungen diesbezüglich einleiten soll.