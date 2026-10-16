„Wie ein Fluss in der Nacht“: Im Dorf brodeln die Gerüchte

In diesem Irland-Krimi ermittelt ein amerikanischer Ex-Cop im scheinbaren Landidyll.

Jeder kennt jeden in dem kleinen, fiktiven Dorf in Irland, in das sich der amerikanische Ex-Cop Cal Hooper zurückgezogen hat. Wie ein ruhiger „Fluss in der Nacht“ strömt auch die Erzählung von Tana French anfangs dahin, doch nach und nach wird die Spannung aufgebaut. Das Mädchen Rachel stirbt eines Nachts an einer Überdosis Frostschutzmittel und von da an brodelt die Gerüchteküche. Ob Selbstmord oder Mord ist die Frage, und Cal wird, obwohl er sich lange dagegen sträubt, schließlich doch in Ermittlungen hineingezogen. Was auch an seiner Verlobten Lena und der aus prekären Familienverhältnissen stammenden Ziehtochter Trey liegt.

Die Dorfkneipe und der Gemischtwarenladen sind die Drehscheiben des Tratsches, die Schilderungen der Landschaft und des herbstlichen Wetters tragen das Ihre zur stimmigen Atmosphäre bei. Der verschlagene Großgrundbesitzer und seine dubiosen Pläne für den Ort sind verdächtig: „Man pinkelt einem Tommy Moynihan nicht gegen das Bein.“

Tana French. Wie ein Fluss in der Nacht. Fischer. 558 Seiten, 27,70 Euro