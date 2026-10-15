Positive Schneekontrolle für Weltcup-Auftakt in Sölden

Am 24. und 25. Oktober startet in Sölden traditionell der alpine Weltcup-Winter. Ex-Rennläufer Florian Scheiber ist erstmals Rennleiter beim Opening.

Dem Auftakt im alpinen Ski-Weltcup Ende nächster Woche auf dem Rettenbachgletscher in Sölden steht nichts mehr im Wege. Am Donnerstag erfolgte durch den Internationalen Ski- und Snowboardverband (FIS) die offizielle, positiv durchgeführte Schneekontrolle. „Das Team rund um Pistenchef Isidor Grüner hat wieder hervorragende Arbeit geleistet“, erklärte FIS-Renndirektor Janez Hladnik. Ein super Auftakt sei garantiert, bis zum Opening sei allerdings auch noch einiges zu tun.

Ex-Rennläufer Florian Scheiber fungiert beim Gletscher-Auftakt heuer erstmals als Rennleiter: „Gemeinsam mit dem gesamten Team werden wir alles daransetzen, faire und sichere Rennen auf höchstem Niveau zu ermöglichen. Die Vorfreude auf den Saisonauftakt ist auf jeden Fall riesig.“ Neu beim Event ist laut einer Aussendung von Ski Austria heuer, dass auf allen offiziellen Veranstaltungsflächen sowie an sämtlichen Ticket-Tageskassen ausschließlich bargeldlos bezahlt wird, es also zu einer „Cashless“-Premiere kommt.

Die Weltcup-Saison in Sölden wird mit je einem Riesentorlauf für Frauen und Männer eingeläutet (jeweils 10.00, 13.00 Uhr, live ORF 1).