Daumenschrauben gibt es von Trump immer nur für die Ukraine

Dass Elon Musk und Donald Trump wieder zueinander gefunden haben und den gleichen Plan verfolgen, ist offensichtlich. Gemeinsam setzen sie Wolodymyr Selenskyj unter Druck

Der US-Präsident und Elon Musk erhöhen den Druck auf Wolodymyr Selenskyj massiv. Von Putin werden nie Zugeständnisse verlangt

Der reichste Mensch der Welt weist jede Schuld von sich. Für die Drosselung des militärischen Arms seines Satelliten-Internetdiensts Starlink in der Ukraine ist laut Elon Musk nicht er selbst, sondern die US-Regierung und damit zu guter Letzt Donald Trump verantwortlich. Das Dementi des SpaceX-Chefs mag durchaus den Tatsachen entsprechen, in jedem Fall ist es aus Musks Perspektive taktisch notwendig. Keine Regierung der Welt würde das Militär oder andere kritische Bereiche um viele Milliarden Euro mit Starlink ausrüsten, wenn es das Risiko gibt, dass ein wankelmütiger Tech-Oligarch das System nach Lust und Laune auf- oder abdreht.

Dass Musk und Trump wieder zueinander gefunden haben und den gleichen Plan verfolgen, ist aber dennoch offensichtlich. Vor den Midterm-Wahlen will der US-Präsident das Steuer mit einem Coup noch einmal herumreißen, sei es jetzt durch die Ankündigung, mit Millionen Liter Diesel aus Russland die Preise an den Zapfsäulen zu senken oder gleich durch ein Abkommen über das Ende des Ukraine-Kriegs.

Dafür setzt man vor allem der Ukraine die Daumenschrauben an. Trump nennt Wolodymyr Selenskyj nun wieder einen Unruhestifter, Musk lässt über die Sozialen Medien verbreiten, dass es für den ukrainischen Präsidenten höchst an der Zeit sei, zu gehen.

Wer nie eine Rücktrittsaufforderung bekommt oder Zugeständnisse machen muss, ist der Aggressor Wladimir Putin. Russlands Staatschef wird von Trump hofiert und bekommt für die Zeit nach dem Krieg milliardenschwere Wirtschaftsdeals in Aussicht gestellt.