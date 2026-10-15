Wer zahlt, kommt dran: AK Oberösterreich kritisiert OP-Vorreihungen

Eine Studie ergab, dass man schneller drankommt, wenn man privates Geld in die Hand nimmt.

Die Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich kritisiert die langen Wartezeiten auf Operationen sowie die Vorreihung von Privatpatienten. Eine Studie des Instituts für Höhere Studien (IHS) im Auftrag der AK ergab, dass man rascher drankommt, wenn man privates Geld in die Hand nimmt. Die AK ortete in einer Pressekonferenz am Donnerstag eine „Fehlentwicklung“, die schnell behoben werden müsse.

Zwischen September 2025 und Jänner 2026 wurden 810 Personen, die in den vergangenen drei Jahren eine Operation in einem öffentlichen Krankenhaus oder Ordensspital in Oberösterreich hatten, für die Studie befragt. 13,1 Prozent der Befragten gaben an, ihnen sei das Angebot unterbreitet worden, die Wartezeit durch den Besuch einer Privatordination zu verkürzen. 6,1 Prozent nahmen das Angebot an. 9,1 Prozent der Befragten berichteten von dem Offert, die Wartezeit durch eine private Zuzahlung zu verringern. 2,8 Prozent nahmen an, die Kosten lagen zwischen 200 und 8.600 Euro.

Besserverdiener kamen früher dran

Die privaten Zugangswege verkürzten die Wartezeit auf elektive Operationen teils deutlich, so die AK: Wer kein eigenes Geld in die Hand nahm, hatte im Median eine Wartezeit von 20 Wochen. Wer privat zuzahlte oder einen privaten Kontakt nutzte, wartete 12,5 bzw. 17,5 Wochen. Mit einer privaten Zusatzversicherung verkürzte sich die Zeit auf acht Wochen. Wenn man mehrere private Kanäle nutzte, konnte man sie auf 7,5 Wochen drücken, so das Ergebnis der Studie.

Es zeigte sich zudem, dass auch Bildungsgrad und Einkommen einen Einfluss haben dürften: Befragte mit Pflichtschul- oder Lehrabschluss warteten im Schnitt 25 Wochen, Personen mit höherer formaler Bildung 16 Wochen. Patienten mit einem monatlich verfügbaren Haushaltseinkommen von über 2.100 Euro warten 18,5 Wochen, jene mit geringerem Einkommen 24 Wochen.

Bedarfs- statt ökonomisch orientierte Wartelisten gefordert

Laut oberösterreichischem Krankenanstaltengesetz habe die Terminvergabe bei Operationen „ausschließlich nach medizinischen Gesichtspunkten sowie nach betriebsorganisatorischen und sozialen Aspekten zu erfolgen“, so die AK. Die IHS-Studie „deutet aber auf eine Verschiebung von primär bedarfsorientierten zu ökonomisch orientierten Wartelisten hin“. Die AK fordert daher das gesetzlich verankerte Patientenrecht, innerhalb von zwölf Wochen einen OP-Termin zu bekommen. Vorreihungen aus nichtmedizinischen Gründen seien zu unterbinden. Zudem schlägt man eine von Krankenhausträgern unabhängige Beschwerdestelle vor.

Die Grüne Gesundheitssprecherin Brigitte Huber-Reiter kündigte eine mündliche Anfrage an Landeshauptmannstellvertreterin Christine Haberlander (ÖVP) in der nächsten Landtagssitzung an. Man wolle wissen, „was sie zu dieser Problematik zu sagen hat und wie sie diesen Vorreihungs-Unfug abzustellen gedenkt“.