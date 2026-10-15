Streetwork vor dem Aus? Krautwaschl kritisiert Budgetpolitik des Landes

Nur weil der Trägerverein finanziell einspringt, bleibt Streetwork Murtal zumindest bis Jahresende offen. Die Grünen kritisieren: „Die Kleinen müssen Kürzungspolitik von FPÖ und ÖVP ausbaden.“

Auf die Geschichte in der Kleinen Zeitung über Streetwork Murtal reagieren die Grünen. Die Zukunft der Organisation ist ungewiss. Das Budget ist aus – wie und ob das Projekt künftig finanziert werden kann, steht noch nicht fest.

„Letztes Jahr haben wir öffentlich gemacht, dass die Budgetpolitik von FPÖ und ÖVP wichtige Anlaufstellen für junge Menschen gefährdet. Jetzt sehen wir leider, dass diese Befürchtungen Realität werden“, so Grünen-Klubobfrau Sandra Krautwaschl.

Eingesprungen

Im Bezirk Murau gibt es Streetwork gar nicht mehr, der Standort Judenburg wurde geschlossen. Offen hat noch Knittelfeld. Dafür sorgt auch der Trägerverein PSN, der vorübergehend bis Jahresende finanziell einspringt.

Fördergeber sind Land Steiermark und Gesundheitsfonds. Krautwaschl: „Statt endlich notwendige strukturelle Reformen anzugehen, spart Blau-Schwarz bei Angeboten wie Streetwork, das jungen Menschen hilft, bevor ihre Probleme zu echten Krisen werden. Diese Budgetpolitik richtet langfristig mehr Schaden an, als sie kurzfristig einspart.“