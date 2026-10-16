Klagenfurter Volksschule soll auf Klinikum-Gelände verlegt werden

Das Gebäude der Volksschule Spitalberg in Klagenfurt ist sanierungsbedürftig. Stadt, Land und Kabeg arbeiten daher an Plänen, die Schule auf das Klinikum-Gelände zu verlegen.

Die Volksschule Spitalberg in Klagenfurt muss dringend saniert werden. Jetzt gibt es Überlegungen der anderen Art

Mamas, Papas und Kinder sehen es jeden Tag. Das Gebäude der VS 13 am Spitalberg ist in die Jahre gekommen und müsste dringend saniert werden. Das wurde zuletzt im April amtlich, als ein Sturm die Turnhalle für mehrere Tage lahmlegte. Daher wird an den Zukunftsplänen der Schule gearbeitet.

Eine konkrete Idee: Der Schulstandort soll auf das Gelände des unweit entfernten Klinikums verlegt werden und dort in den Räumlichkeiten der Dermatologie einziehen. Seit einem Jahr laufen dafür Gespräche zwischen Stadt, Land und Kabeg. „Der Aufsichtsrat der Kabeg hat den Grundsatzbeschluss gefasst und steht dem Vorhaben positiv gegenüber“, sagt Klagenfurts Bildungsreferent und Vizebürgermeister Ronald Rabitsch (SPÖ).

© Helmuth Weichselbraun Die Dermatologie am Klinikum-Gelände könnte zur Volksschule werden

Wohnungen statt Schule

Die Vorteile aus seiner Sicht: Der Schulbetrieb könne am Spitalberg ungestört weitergehen, während das Dermatologie-Gebäude saniert oder abgerissen und als Schule neu aufgebaut wird. Nach dem Umzug weicht das alte Schulgebäude am Spitalberg für neue, gemeindeeigene Wohnungen. „Wir schaffen leistbaren Wohnraum in bester Lage“, sagt Rabitsch.

Auch Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ) sieht die Chance, so ein „attraktives Bildungsangebot“ zu schaffen. Ein Schulstandort in unmittelbarer Nähe der Kabeg könne „insbesondere für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Kindern eine Erleichterung im Alltag darstellen“.

Neues Traumazentrum spielt eine Rolle

Das Gedankenspiel macht erst der geplante Neubau am Klinikum-Gelände möglich. Das neue Orthopädie- und Traumazentrum der AUVA, das bis 2032 stehen soll, führt am Areal zu Umschichtungen. Auch die Dermatologie zieht um, das alte Gebäude beziehungsweise die Fläche stehe danach frei. Laut Prettner habe man die Möglichkeit, „ein künftig nicht mehr medizinisch genutztes Gebäude sinnvoll weiterzuverwenden und damit bestehende Infrastruktur bestmöglich zu nutzen“. Hält dieser Plan, könnten im Jahr 2033 die baulichen Arbeiten an der Volksschule am Klinikum-Gelände starten. Dann wäre auch die Lebensdauer des Schulgebäudes am Spitalberg endgültig erreicht.

1 / 2 Für Vizebürgermeister Rabitsch entstehe eine „Win-win-Situation für alle“ © Helmuth Weichselbraun

In Stein gemeißelt ist aber noch nichts. Momentan werden die Planungen konkretisiert und Rahmenbedingungen geprüft. „Dazu gehören insbesondere die Klärung der baulichen und organisatorischen Anforderungen sowie die Ausarbeitung einer geeigneten vertraglichen Grundlage für die Nutzung des Gebäudes“, heißt es aus Prettners Büro. Zur Investitionshöhe sowie zu etwaigen Abmachungen und Konditionen gebe es noch keine Details.

Kritik von der FPÖ

Auch deshalb hallen erste kritische Stimmen aus der Stadtregierung. Julian Geier (ÖVP), als Facility-Management-Referent für die städtischen Gebäude verantwortlich, kenne die Idee noch nicht. „Grundsätzlich bin ich für alles offen. Nur muss etwas schnell passieren. Die Schule muss dringend saniert werden.“ Rabitsch tüftle mit Kabeg und Land an „Geheimplänen“, die Eltern und Kinder verunsichern würden, meint FPÖ-Stadträtin Sandra Wassermann. „Fahre ich durch Klagenfurt, spüre ich durch die Rumpelpisten täglich, dass sie ihrer Aufgabe nicht gewachsen ist“, entgegnet Rabitsch der Straßenbaureferentin.