Alle Voitsberger Kirchenglocken hören Sie ab jetzt auch online

Ein österreichweites Projekt will Kirchenglocken zumindest digital allen zugänglich machen. Voitsberg ist der erste Bezirk, der fast vollständig digitalisiert wurde.

Die Pfarrkirche in Salla – das Glockengeläut der Kirche können Sie sich ab jetzt auch online anhören

Süßer die Glocken nie klingen .... als auf der Website glockenarchiv.at. Ursprünglich als regionales Projekt im Mühlviertel gestartet, ist das digitale Kulturarchiv des Glockenkundlichen Instituts jetzt österreichweit abrufbar. Und Voitsberg ist Österreichs erster Bezirk, der fast vollständig digital erfasst ist. 28 Kirchen von Salla über Modriach bis Stallhofen wurden mit sämtlichen Glocken erfasst.

Bilder, Entstehungsjahr, Inschriften sowie Gewicht und Gießerei der Glocken findet man ab sofort im digitalen Archiv – auch eine kleine Hörprobe jeder Glocke oder des Vollgeläuts gibt es online. Auch Detailwissen wurde zugänglich gemacht. Wussten Sie etwa, dass in der Filialkirche zum heiligen Blut in Voitsberg drei Glocken läuten, wobei eine davon bereits im 14. Jahrhundert gegossen wurde?

Warum sich die Projektbeteiligten die viele Mühe in Kooperation mit den Seelsorgeräumen gemacht haben? „Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die Kirchenglocken und ihren historischen Klang als wertvolle Kulturgüter für kommende Generationen zu dokumentieren und zu bewahren“, findet Thomas Zimbelmann, Vorsitzender des Instituts.