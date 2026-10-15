Jugendrotkreuz lädt zum „Welcome Day“ in Völkermarkt

Erste Hilfe und Jugendrotkreuz entdecken: Am 8. November können Jugendliche zwischen elf und 17 Jahren in die Arbeit des Roten Kreuzes hineinschnuppern.

Es gibt Informationen über das Jugendrotkreuz und seine Aufgaben, praktische Präsentationen zur Ersten Hilfe sowie eine offene Fragerunde

Das Jugendrotkreuz Völkermarkt lädt am Sonntag, 8. November, zum Welcome Day ein. Beginn ist um 16 Uhr in den Lehrsälen der Rotkreuz-Bezirksstelle in der Bleistraße 3.

Eingeladen sind Jugendliche zwischen elf und 17 Jahren, die sich für Erste Hilfe interessieren und beim Roten Kreuz aktiv werden möchten. Beim Welcome Day gibt es Informationen über das Jugendrotkreuz und seine Aufgaben, praktische Präsentationen zur Ersten Hilfe sowie eine offene Fragerunde.

Die Teilnahme ist kostenlos und unverbindlich, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Jugendliche können gemeinsam mit ihren Erziehungsberechtigten teilnehmen. Fragen beantwortet Lisa Schildberger unter lisa.schildberger@k.roteskreuz.at.