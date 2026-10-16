Stadt Kapfenberg ist ab sofort auf der „Cities“-App vertreten

Ab sofort ist Kapfenberg auf der App „Cities“ vertreten. Dort soll es aktuelle Neuigkeiten und Informationen aus der Stadt geben. Eine davon betrifft schon das Sportzentrum Badewonne. Dieses bekommt einen zusätzlichen Schwimmbadlifter. Damit können Menschen mit eingeschränkter Mobilität leichter ins Wasser gelangen.

Außerdem hat man im Stadtrat beschlossen, dass die Volksschule Pogier einen neuen Kunstrasenbereich und zusätzliche Spielgeräte bekommt. Die Aufträge dafür wurden bereits vergeben. Auch am Spielplatz in der Gustav-Kramer-Straße wird investiert. Dort wird ein neuer Zaun errichtet. Er soll für mehr Sicherheit beim Spielen sorgen.

Stadtball kehrt zurück

„Es müssen nicht immer die großen Projekte sein. Oft machen gerade die kleinen Dinge im Alltag einen Unterschied. Kinder brauchen Platz zum Spielen. Und ein Schwimmbad soll möglichst für alle Menschen zugänglich sein. Dafür nehmen wir gerne Geld in die Hand“, sagt Bürgermeister Matthäus Bachernegg (SPÖ).

So laufen auch die Planungen für das kommende Jahr bereits an. Am 6. Februar kehrt der Stadtball zurück. Geplant sind unter anderem auch ein Kindertheater, das Faschingsfest, das Hexenfest und die Maifeierlichkeiten.