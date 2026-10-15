Am Samstag trifft sich die Regierungsspitze, um die eigene Lage zu analysieren und bei festgefahrenen Themen etwas weiterzubringen.

Nach den Aufregern der vergangenen Tage und Wochen ist man in den Reihen der Dreierkoalition bemüht, den Ball wieder schön flach am Boden zu halten. Deshalb ist mit Blick auf den Termin ab Samstagfrüh im Bundeskanzleramt weder von Krisensitzung noch von Gipfeltreffen die Rede, sondern einfach nur von einem Arbeitstreffen der Regierungsspitze von Kanzler Christian Stocker (ÖVP), Vize Andreas Babler (SPÖ) und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (Neos) mit wechselnder Beiziehung der drei Klubobmänner sowie einzelner Minister.

Themen, die der Koalition unter den Nägeln brennen, gibt es tatsächlich einige. Den Anfang macht eine allgemeine Lageanalyse der Regierungsarbeit unter besonderer Berücksichtigung der kommenden Konjunkturentwicklung. An den Universitäten brodelt es, um ein drohendes Sparpaket für die kommende dreijährige Finanzierungsperiode ab 2028 abzuwenden. Bis Ende Oktober muss hier Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner im Doppelpass mit Finanzminister Markus Marterbauer (beide SPÖ) für Klarheit sorgen. Möglich, dass hier bereits Nägel mit Köpfen gemacht werden. Die beiden werden wohl auch einige Fragen mit Blick auf die künftige Lage in der SPÖ zu beantworten haben, schließlich fungiert Holzleitner derzeit als interimistische Co-Vorsitzende und Marterbauer als designierter Vizekanzler.

Sozialhilfe und Zukunftsdepot

Die Zeit drängt auch bei der Reform der Sozialhilfe, die – gemeinsam mit verschärften Integrationsregeln – bereits 2027 in Kraft treten soll. Das „Zukunftsdepot“, bei dem Eltern ein Startguthaben für ihre Kinder steuerfrei anlegen können sollen, wollen insbesondere ÖVP und Neos umsetzen. Beim Medienpakt hakt es derzeit noch bei der Zustellförderung auch für Gratismedien. Gut möglich, dass die Neos auch über Alternativen zur Paketsteuer reden wollen, der sie zwar ebenfalls zugestimmt haben, die sie aber jetzt als „Murks“ betrachten. Mal schauen, ob das die anderen auch wollen.

Das Arbeitstreffen soll nicht länger als bis zum Nachmittag dauern, dann wollen die drei Koalitionsspitzen gemeinsam allfällige Ergebnisse präsentieren. Hinter den Kulissen hoffen alle drei auf substanzielle Fortschritte, denn „dann könnte es noch ein erfolgreicher Herbst werden“. Auch das wäre ein Mittel, um das herumgeisternde Neuwahlgespenst wirksam zu vertreiben.