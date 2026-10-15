Hofübernahme und Care-Arbeit belasten Bäuerinnen auf dem Land

Parallel zu Hofarbeit und Führungsaufgaben schupfen Bäuerinnen auch überwiegend Care-Arbeit wie Verpflegung, Wäsche- und Aufräumarbeiten, die Pflege Angehöriger sowie die Kinder- und Enkelbetreuung.

Immer mehr Frauen übernehmen Höfe - und kümmern sich nebenbei auch um alles andere

Frauen übernehmen zusehends die Führungsverantwortung am Hof. Laut einer aktuellen Untersuchung erfolgt mittlerweile jede dritte Betriebsübernahme durch Bäuerinnen, vor zehn Jahren war es noch knapp ein Fünftel gewesen. Gleichermaßen zeigt die Studie, dass Frauen neben ihrer agrarischen Tätigkeit nach wie vor einen Großteil an Hausarbeit, Kinderbetreuung und Pflege leisten. Arbeit und Freizeit sind schwer vereinbar, gut die Hälfte der Bäuerinnen empfindet das als belastend.

Laut der alle zehn Jahre im Auftrag des Landwirtschaftsministeriums durchgeführten Studie, für die 2.500 Landwirtinnen befragt wurden, führen diese auch immer häufiger die Feder in der Direktvermarktung (66 Prozent), bei Tourismusangeboten (rund 77 Prozent) oder in der Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte (58 Prozent). Die Rolle der Bäuerin entwickle sich damit zunehmend von der Mitarbeit am Betrieb hin zu eigenständiger Verantwortung und Betriebsführung, so die Studie.

Wenig Freiräume für Bäuerinnen

Parallel zu Hofarbeit und Führungsaufgaben schupfen Bäuerinnen aber auch überwiegend Care-Arbeit wie Verpflegung und Essenszubereitung (rund 81 Prozent), Wäsche- und Aufräumarbeiten (85 Prozent), die Pflege Angehöriger (78 Prozent) sowie die Kinder- und Enkelbetreuung (77 Prozent).

Freiräume lässt diese Mehrfachbelastung wenig zu: So gibt etwa ein Drittel der Befragten an, noch nie mindestens eine Woche Urlaub gemacht zu haben. Rund zwei Drittel wünschen sich mehr Zeit für sich selbst und ihre Partnerschaft. Es bleibe für sie daher „eine zentrale Herausforderung, Betriebsführung, Erwerbsarbeit, Familie, Haushalt und Pflege mit ausreichend Zeit für sich selbst in Einklang zu bringen“, schreibt das Ministerium in einer Aussendung.