Die wichtigsten Antworten zum Sparpaket der Grazer Koalition

KPÖ und Grüne legen ein zweites Maßnahmenpaket vor, das auch plakative Einsparungen beinhaltet. Von den großen und kleinen Brocken und was sie bewirken sollen.

Da waren es nur noch elf Millionen Euro. So groß ist die Lücke noch für die Grazer Budgets bis 2028. Jedenfalls, wenn man das selbst gesetzte Ziel der Koalition aus KPÖ und Grünen hernimmt, die in den Jahren 2027 und 2028 Ergebnisverbesserungen in der Höhe von 65 Millionen Euro erreichen wollen. Nach eigenen Angaben hat man mit zwei Maßnahmenpaketen nun 54 Millionen Euro beisammen. Eine Übersicht über die wichtigsten Brocken.

Sponsoring: Dass die Stadt via Holding das Sponsoring bei den drei großen Vereinen Sturm, GAK und 99ers einstellt, hat für große Schlagzeilen gesorgt. Der Ärger bei den drei Vereinen ist enorm, es sei der Anfang vom Ende für den Spitzensport in der „ehemaligen Sport-Hauptstadt Graz“. 1,2 Millionen Euro erspart sich die Holding auf diese Weise, verliert aber entsprechenden Werbewert. Zum Vergleich: Das gesamte Holding-Sponsoringvolumen betrug 2025 2,3 Millionen Euro. Seitens der Koalition betont man: Man habe bewusst bei den Großen gespart. Einerseits in der Annahme, dass sich für die prominenten Trikotflächen andere Sponsoren finden. Andererseits, um das Sponsoring für die kleinen und mittleren Vereine aufrechterhalten zu können. Von aktuell 99 Sponsorprojekten streicht man drei.

Polit-Büros: 400.000 Euro wird man durch Personalreduktionen in Regierungsbüros sparen. Das entspricht vier Posten (Achtung: das sind die Kosten für die Stadt als Arbeitgeber), die je bei Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ), Vize Judith Schwentner (Grüne), Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ) und Sportstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP) eingespart werden. Wobei: Wirklich gespart wird nur in einem Fall, wo es um eine Pensionierung geht. In den anderen Fällen ist es ein Wechsel auf offene Stellen im Magistrat.

Jobticket: Bisher erhielten alle rund 8000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Haus Graz das Klimaticket Steiermark gratis. Das wird nun sozial gestaffelt, womit man sich „mindestens 650.000 Euro“ erspart. Die neue Regelung: Leute mit einem Einkommen bis 3000 Euro bekommen 350 Euro Zuschuss, bis 6000 Euro dann 200 Euro und ab 6000 Euro noch 50 Euro.

Miet- und Pachtverträge: Die Koalition will Verträge kündigen, die „keinen ausreichenden Mehrwert“ für die Bevölkerung haben. Zwei konkrete gibt es bereits: Der Pachtvertrag für ein Waldstück in Mariatrost wurde genauso gekündigt wie Flächen für die Wirtschaftsabteilung im Science Tower. Ersparnis: 170.000 Euro. Und man durchforstet weiter.

Schloßbergbahn: Bis 1994 war die steile Zahnradbahn extra zu bezahlen, dann wurde sie in den Verkehrsverbund eingegliedert. Mit 1. Jänner 2027 fällt sie dort wieder hinaus. Derzeit zahlen Menschen ohne Öffi-Karte 3,30 Euro (also gleich viel wie eine klassische Stundenkarte). Wie viel das künftig für alle sein wird, ist noch offen. Übrigens: Eine Fahrt mit dem Schloßberglift kostet derzeit 2,60 Euro.

Klubförderung: Die Klubförderung, eine freiwillige Leistung der Stadt zusätzlich zur gesetzlich definierten Parteienförderung, wird neuerlich gekürzt. In der Vorperiode wurde sie schon dreimal um je zehn Prozent gekürzt, diesmal sind es fünf Prozent. Einsparungspotential: 40.000 Euro.

Parkgebühren: Wie berichtet, ist der plakativste Punkt aus dem ersten Maßnahmenpaket der Koalition die Erhöhung der Parkgebühren. Ab 4. Jänner 2027 kostet die halbe Stunde in der Blauen Zone 1,60 Euro und 1,20 Euro in der Grünen Zone. Die erwarteten Mehreinnahmen: 4,5 Millionen Euro.

Wo kommen die restlichen elf Millionen Euro her?

Bleibt die Frage: Wo holt sich die Koalition die restlichen elf Millionen Euro, die auf das Konsolidierungsziel noch fehlen? 2,2 Millionen Euro kürzt man im Förderbereich aus den laufenden Ausgaben der einzelnen Stadtregierungsmitglieder. Das entspricht einem Minus von fünf Prozent. „Damit stehen aber 80 Millionen Euro für freiwillige Leistungen und Förderungen zur Verfügung“, betont man seitens der Koalition. „Das rot-grüne Fördersystem bleibt damit weitgehend geschont“, so FPÖ-Klubchef Wolfgang Lueger.

Bleiben immer noch rund neun Millionen Euro. Die will man im laufenden 2027er-Jahr finden. Unter anderem, indem man die Strukturen im Haus Graz (also den Beteiligungen) und dem Magistrat abklopft. Ein entsprechender Auftrag wird am 22. Oktober beschlossen, Ergebnisse werden bis Mitte 2027 erwartet.