Nach 20 Jahre langer Diskussion: Neue Brücke in Klagenfurt eröffnet

Der neue Heinzelsteg in Klagenfurt wurde fertiggestellt. Über 20 Jahre lang dauerte der Prozess, der Bau kostete der Stadt rund 1,1 Millionen Euro.

Der früher für so manchen Fußgänger und Radfahrer mühsame Weg über den Heinzelsteg gehört der Vergangenheit an. Am Mittwochnachmittag wurde die neu errichtete und barrierefrei gestaltete Brücke über den Lendkanal zwischen Villacher Straße und Tarviser Straße in Klagenfurt offiziell freigegeben.

„Mit der Fertigstellung des barrierefreien Heinzelstegs setzen wir einen wichtigen Schritt für mehr Barrierefreiheit und Lebensqualität in unserer Stadt. Nach rund einem Jahr Bauzeit steht nun eine moderne und barrierefreie Verbindung über den Lendkanal zur Verfügung, die Radfahrern, Fußgängern, Rollstuhlfahrenden sowie Familien mit Kinderwagen gleichermaßen zugutekommt. Damit schließen wir eine wichtige Lücke in der barrierefreien Infrastruktur Klagenfurts“, wird Bürgermeister Christian Scheider (FSP) in einer Aussendung der Stadt zitiert.

1 / 3 Architekt Herbert Horn, Bürgermeister Christian Scheider, Pfarrer Emmanuel Longin, Straßenbau- und Verkehrsstadträtin Sandra Wassermann und Vizebürgermeister Patrick Jonke (von links) durchschnitten das symbolische Band zur Eröffnung © Stadtkommunikation/Thomas Hude

Dank der langgezogenen, nahezu ebenen Rampen ist ein müheloser Zugang zur drei Meter breiten und 18 Meter langen Brücke möglich. „Endlich konnten wir nach über 20 Jahren Diskussion den für unsere Bürger so wichtigen barrierefreien Neubau des Heinzelstegs umsetzen. Das Überqueren der Brücke hat sich für alle deutlich verbessert. Wir haben eine optimale Lösung geschaffen, die für die nächsten Jahrzehnte hält“, erklärte Straßenbau- und Verkehrsreferentin Stadträtin Sandra Wassermann (FPÖ) bei der Gleichenfeier.

Neue Ampelanlage wird Ende November fertiggestellt

In den Abendstunden sorgt die LED-Beleuchtung für mehr Sicherheit. Zudem wird gemeinsam mit dem Land Kärnten gerade eine neue Druckknopfampel in der Villacher Straße errichtet. In die Ampelanlage werden auch die bestehenden Ausfahrten der Märkte Hofer und Spar eingebunden. Die Fertigstellung der Druckknopfampel ist für Ende November geplant.

Ende Oktober 2025 startete die Bauphase für den Heinzelsteg. Von März bis Mitte Mai 2026 wurden sämtliche Betonarbeiten bei den Widerlagern und den Rampenbauwerken durchgeführt. Am 21. Mai erfolgte das Einheben der knapp 20 Meter langen Stahlkonstruktion. Im Juli wurde der Übergang über die neue Brücke provisorisch freigegeben. Gleichzeitig sind die Kanalleitungen, die durch das Innere der Brücke verlaufen, in Betrieb gegangen. Ab August wurde der alte Steg abgetragen. In das Projekt Neubau Heinzelsteg hat die Stadt 1,1 Millionen Euro investiert.