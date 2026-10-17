Viele Baustellen in Kapfenberg: „Wo bleiben Koordination und Rücksichtnahme?“

Fernwärme, Straßenzusammenlegung und dazu die Sperre des Anschlusses auf der S6. In Kapfenberg stöhnt man unter der Baustellenlast. „Bald ist es geschafft“, heißt es bei der Stadt.

Schon auf der S 35 wird darauf hingewiesen, dass Kapfenberg derzeit keine eigene Autobahnabfahrt hat. Wer dorthin möchte, muss über Bruck fahren

Einerseits ist es ja ein gutes Zeichen: Wo Baumaschinen auffahren, ist erstens Geld für Investitionen vorhanden und zweitens geht etwas weiter. Andererseits: Es kann auch zu viel werden.

In Kapfenberg brummt es derzeit im wahrsten Sinne des Wortes: Die Fernwärme gräbt sich durch die Stadt, die Straßenzusammenlegung der B 116 (Leobener Straße) und L128 (Parschlugstraße) ist eine Monsterbaustelle, die rund 17 Millionen Euro verschlingt. Dazu wurde kürzlich auch noch die Autobahnauf- bzw. -abfahrt auf die Semmering-Schnellstraße (S 6) der drittgrößten steirischen Stadt gesperrt. Der Grund auch hier: Sanierungsarbeiten.

© GEPA pictures KSV-Präsident und vormals langjähriger Vizebürgermeister in Kapfenberg: Erwin Fuchs

Die Folge sind Wartezeiten, Staus und Ärger. „Die Maßnahmen sind notwendig, das steht außer Frage, aber muss man wirklich alle Belastungen gleichzeitig auf die Bevölkerung zukommen lassen?“, fragt Erwin Fuchs in einem ausführlichen Schreiben an die Kleine Zeitung.

Lösungen finden

Der frühere, langjährige Vizebürgermeister (ÖVP) der Stadt und KSV-1919-Präsident fragt nach Koordination und Rücksichtnahme: „Früher war es selbstverständlich, dass Bürgermeister und politische Verantwortliche bei Problemen dieser Größenordnung das Gespräch mit den zuständigen Stellen gesucht haben – und zwar so lange, bis eine für die Bevölkerung vertretbare Lösung gefunden wurde.“

Stefan Schwaninger, Verkehrsplaner in der Baudirektion Kapfenberg, verweist darauf, dass die Stadt oft erst am Ende der Nahrungskette käme. „Zuerst ist die Asfinag an der Reihe, dann das Land und am Ende kommen wir. Manche Dinge, etwa Fernwärme, müssen aber aufgrund der Heizperiode abgeschlossen werden, das geht nicht anders.“

© Feel Image - Fotografie Walter Mocnik, Sprecher der Asfinag

Man bittet um Verständnis, viel Geduld werde man nicht gar mehr aufbringen müssen, denn: Dort wie da ist man bald fertig. „Die Autobahnauffahrt soll bereits Ende kommender Woche abgeschlossen sein“, betont Walter Mocnik, Sprecher der Asfinag. Sowohl die Anschlussstelle Kapfenberg als auch St. Marein sind dann wieder befahrbar. Das gesamte Baulos (3,3 Kilometer Länge, 13 Brücken, Lärmschutz, Fahrbahnsanierung) um 10 Millionen Euro soll Ende November finalisiert werden.

Landesstraßen-Fusion fast fertig

Auch bei der Landesstraßen-Zusammenlegung ist man im Finale. „Die Baustelle wird im Wesentlichen heuer fertig“, so Schwaninger, der ergänzt: „Bei der Volksschule Hafendorf wird noch eine neue Bushaltestelle errichtet.“ Genau genommen sei das eine eigene Baustelle, von vielen werde das aber gar nicht so wahrgenommen. „Das wird kommendes Frühjahr gemacht, dann sind wir in diesem Bereich fertig.“