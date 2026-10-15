Drei tödliche Unfälle in drei Monaten bei derselben Baustelle auf der A12

Drei Menschen starben seit August bei Unfällen im Baustellenbereich der A12 bei Silz. Nun soll der Abschnitt erneut unter die Lupe genommen werden.

Drei tödliche Unfälle in drei Monaten - nur ein Zufall?

Drei tödliche Unfälle innerhalb von weniger als drei Monaten auf demselben Autobahnabschnitt werfen Fragen auf: Seit März wird die Inntalautobahn (A12) im Bereich Silz, Mötz und Staudach saniert. Die Verkehrsführung ist dort eingeschränkt, der Verkehr wird im Baustellenbereich im Gegenverkehr geführt. Zwischen dem 18. August und dem 13. Oktober kamen in diesem Abschnitt drei Menschen ums Leben.

Trotz der tragischen Bilanz sehen die zuständigen Stellen bislang keinen nachgewiesenen Zusammenhang zwischen den Unfällen und der Baustellenführung. Dennoch soll eine weitere Begehung Klarheit bringen und prüfen, ob zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen notwendig sind.

Drei Unfälle mit tödlichem Ausgang

Die Unfallserie begann am 18. August. Eine 33-jährige Frau geriet mit ihrem Pkw aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Transporter. Die Frau starb, der 51-jährige Lenker des anderen Fahrzeugs wurde schwer verletzt.

Am 22. September ereignete sich ein weiterer tödlicher Unfall. Ein 39-jähriger Mann kam mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammen. Er erlag seinen schweren Verletzungen.

Der jüngste Unfall passierte am 13. Oktober. Ein 62-jähriger Lkw-Lenker geriet in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem Pkw. Dessen 36-jähriger Lenker kam ums Leben. Der Lastwagenfahrer sowie eine 28-jährige Autofahrerin, die mit ihrem Fahrzeug nachfolgte, wurden verletzt.

In allen drei Fällen gerieten Fahrzeuge in den Gegenverkehr. Ob die eingeschränkte Verkehrsführung dabei eine Rolle spielte, ist nach bisherigem Ermittlungsstand jedoch nicht belegt.

Asfinag sieht Sicherheitsstandards erfüllt

Die Häufung der Unfälle sorgt auch bei der Autobahngesellschaft Asfinag für Betroffenheit. Doch das Unternehmen betont, dass die Baustelle den geltenden Sicherheitsvorgaben entspreche. Mehrere Überprüfungen hätten bestätigt, dass sämtliche behördlichen Auflagen ordnungsgemäß umgesetzt worden seien. Die Verkehrsführung werde laufend kontrolliert und täglich überprüft.

Doppelte Sperrlinie

Im Baustellenbereich sind die beiden Fahrtrichtungen durch eine doppelte Sperrlinie voneinander getrennt. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit beträgt grundsätzlich 80 km/h, an besonders kritischen Stellen gilt eine Beschränkung auf 60 km/h.

Bereits nach dem zweiten tödlichen Unfall hatten Behörden, Polizei, Asfinag und Verkehrsexperten einen Lokalaugenschein durchgeführt. Dabei seien keine außergewöhnlichen Gefahrenstellen und kein konkreter Handlungsbedarf festgestellt worden.

Behörden sehen bislang keinen Zusammenhang

Sowohl die Bezirkshauptmannschaft Imst als auch die Autobahnpolizei sehen nach derzeitigem Kenntnisstand keinen gemeinsamen Auslöser für die drei Unfälle. Oliver Strigl, stellvertretender Kommandant der Autobahnpolizei Imst, zur Tiroler Tageszeitung: „Wir gehen von einem Zufall aus, der auch für uns nicht näher erklärbar ist.“

Erneute Überprüfung soll mögliche Gefahren aufdecken

Trotz der bisherigen Ergebnisse soll der betroffene Abschnitt erneut überprüft werden. Asfinag, Behörden, Polizei und Fachleute wollen bei einer weiteren Begehung untersuchen, ob sich aus den jüngsten Ereignissen zusätzliche Erkenntnisse ergeben.

Sollte dabei ein konkreter Handlungsbedarf festgestellt werden, werde man entsprechende Maßnahmen umgehend umsetzen, kündigt die Asfinag an.

Diskutiert wurden auch bauliche Trennungen zwischen den Fahrtrichtungen. Nach Einschätzung der Asfinag hätten solche Einrichtungen die bisherigen Unfälle allerdings vermutlich nicht verhindert. Zudem müsse die Erreichbarkeit der Baustelle für Einsatz- und Rettungskräfte jederzeit gewährleistet bleiben.