„Beschämend“: Streit um 30.000 Euro nimmt überraschende Wendung

Klagenfurts Bürgermeister hat Frist zur Rückzahlung der Kosten für zwei rechtswidrig beauftragte Berichte verstreichen lassen. Nun empfehlen Anwälte der Stadt, gegen den Verfasser vorzugehen.

Am 10. Juni überschlugen sich die Ereignisse rund um den Klagenfurter Bürgermeister Christian Scheider (FSP). Zuerst zeigte die Gemeindeaufsicht des Landes Kärnten ihn bei der Staatsanwaltschaft an. Anlass waren zwei Berichte für gesamt 30.000 Euro, die Scheider, für den die Unschuldsvermutung gilt, ohne politischen Beschluss bei Wirtschaftsprüfer Ulrich Kraßnig geordert hatte. Später an diesem Tag beschloss der Gemeinderat, das Geld zurückzuholen.

Ende Juli war es so weit: Eine Wiener Anwaltskanzlei forderte den Bürgermeister zur Rückzahlung auf und setzte eine Frist. Diese ist inzwischen verstrichen, gezahlt hat Scheider nicht. Rückt damit eine Konfrontation vor Gericht näher? Die Antwort lautet: Ja, aber...

Schwere Vorwürfe gegen Prüfer

In einem Schreiben vom 15. Oktober empfiehlt die Anwaltskanzlei dem Stadtsenat, die 30.000 Euro nicht beim Bürgermeister, sondern bei Wirtschaftsprüfer Kraßnig einzuklagen. Als mögliche Ansatzpunkte nennt sie neben der fehlenden Vertretungsmacht des Bürgermeisters Bereicherungsansprüche sowie „nicht ausreichend nachgewiesene oder doppelt verrechnete Leistungen“.

Grundlage der Empfehlungen ist eine Prüfung des Stadtrechnungshofs, die für Kraßnig wenig schmeichelhaft ausfällt. Das beginnt bei seinem ersten Bericht zur Bewertung der Energie Klagenfurt (EKG) im Hinblick auf einen möglichen Anteilsverkauf vom November 2024. Dieser soll laut Leistungsverzeichnis neben zwei Besprechungen und dem Punkt „Vorbereitung und Ausarbeitung Konzept“ lediglich die Bewertung der Anteile und die Plausibilisierung dieser Bewertung umfassen.

Auftragsschreiben und Honorarvereinbarung fehlen

Das ist relevant, weil Kraßnigs Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Abschlussprüferin des Stadtwerke-Konzerns war. Geprüft wurde dabei auch die Werthaltigkeit von Beteiligungen wie der EKG. Als Grundlage dienten Gutachten der Konkurrenzgesellschaft KPMG. Kraßnig habe Auszüge daraus „eins zu eins“ in seinen Bericht übernommen, schreibt die Anwaltskanzlei. „Ein zusätzlicher eigenständiger Leistungsgegenstand ist nicht ersichtlich.“

© Helmuth Weichselbraun Christian Scheider (FSP)

Dem Stadtrechnungshof soll Scheider später erklärt haben, dass er nie einen konkreten Auftrag zur Bewertung der Anteile erteilt habe. Überhaupt scheint weder ein Auftragsschreiben noch eine schriftliche Honorarvereinbarung zu existieren. Gleiches gilt für den zweiten Bericht zur „Vorbereitung des Bürgermeisters auf die Hauptversammlung der Stadtwerke“ vom Mai 2025. Für die Kanzlei war auch nicht erkennbar, ob in diesem Fall Leistungen erbracht wurden, die über jene hinausgingen, die Kraßnigs Gesellschaft bereits im Rahmen der Abschlussprüfung abgerechnet hatte.

Kraßnig nennt Regressdrohung „beschämend“

Damit konfrontiert, weist Kraßnig die Vorwürfe zurück. Die 30.000 Euro hätten neben den beiden schriftlichen Berichten auch mündliche Auskünfte umfasst, etwa in Sitzungen des Konsolidierungsstabs. „Es stimmt, dass ich Teile anderer Arbeiten in meine Berichte übernommen habe. Allerdings habe ich das nicht verrechnet“, sagt er. Sein Auftrag sei zudem nicht die Bewertung der EKG gewesen, sondern die Frage, welchen Beitrag die Stadtwerke zur Budgetsanierung leisten könnten. „Es erschließt sich mir nicht, wo ich mich dabei bereichert haben soll.“

Vielmehr habe er aufgezeigt, dass die Stadtwerke mehr Geld ausschütten könnten als angenommen. „Dadurch hat die Stadt im Vorjahr eine höhere Dividende erhalten und konnte ein Budget beschließen.“ Dass nun Regressansprüche gegen ihn im Raum stünden, sei angesichts dessen „beschämend“.

Wie es nun weitergeht? Darüber wird am Dienstag der Stadtsenat beraten. „Aus meiner Sicht ist die Empfehlung deutlich“, sagt Vizebürgermeister Ronald Rabitsch (SPÖ), der für die Stadt mit der Anwaltskanzlei in Kontakt stand. Scheider wollte sich nicht äußern. Laut seinem Büro liegt ihm das Schreiben noch nicht vor.