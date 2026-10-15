Verzweifelter Hilferuf der Justiz: „Müssen Urteile im Urlaub schreiben“

In Kärnten fehlen 13 Richter und vier Staatsanwälte. Personal durch Überbelastung gefährdet. Gerichtsgebühren sollen der Justiz zugutekommen und nicht Budgetlöcher schließen.

Als zurückhaltend und zwangsläufig abwägend gilt die Berufsgruppe. In dieser Woche sind Richterinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte allerdings ungewohnt laut. Sie sehen den Rechtsstaat personell am Ausbluten. Alleine in Kärnten würden 13 Richter sowie vier Staatsanwälte fehlen. 17 kopflose Schaufensterpuppen in Talaren im Großen Schwurgerichtssaal am Landesgericht Klagenfurt verdeutlichen das in der „Aktionswoche für den Rechtsstaat“. „Der Rechtsstaat kann nicht nur deshalb funktionieren, weil Richterinnen und Richter unbezahlte Mehrarbeit leisten“, sagt Gernot Kanduth, Präsident der Richtervereinigung.

Die Regierung steckt 500 Millionen Euro in Förderungen für thermische Sanierung und Heizungstausch. Schon ein Zehntel dessen würde reichen, um den Rechtsstaat sicherzustellen. — Gernot Kanduth , Präsident Richtervereinigung

Eine 60-Stunden- bzw. Sechs-Tage-Woche sei bereits Realität, viele Kolleginnen und Kollegen würden Urlaub nehmen, um Rückstände aufzuarbeiten oder Urteile zu schreiben. Aus Angst vor Rückständen würden viele auch krank arbeiten gehen. In Österreich sei man sogar 320 Planstellen im Rückstand. Eine wesentliche Forderung lautet, die immer wieder erhöhten Gerichtsgebühren direkt in den Personalbereich zu stecken. Derzeit würde das Geld direkt ins Budget fließen, um damit Löcher zu stopfen. „Die Regierung steckt 500 Millionen Euro in Förderungen für thermische Sanierung und Heizungstausch. Schon ein Zehntel dessen würde reichen, um den Rechtsstaat sicherzustellen“, rechnet Kanduth vor.

© KLZ/Sebestyen Die fehlenden 13 Richter und vier Staatsanwälte wurden hinter Aktenbergen im Landesgericht veranschaulicht

Die stetig steigende Belastung zehrt an unseren Kräften und hinterlässt Spuren. — Sarah-Maria Ritzmaier , Vorsteherin Bezirksgericht St. Veit

Besonders prekär sei die Situation nicht erst seit heute an den Bezirksgerichten. 44 Richterinnen und Richter haben im Vorjahr rund 130.000 Verfahren bewältigt. „Die stetig steigende Belastung zehrt an unseren Kräften und hinterlässt Spuren“, sagt Sarah-Maria Ritzmaier, Vorsteherin des Bezirksgerichts St. Veit an der Glan. Als Beispiel nennt die Obfrau der Kärntner Sektion der Richtervereinigung Kontaktanträge, weil man sein Kind zu Weihnachten sehen möchte. Bringt man jetzt einen ein, könnte er wohl erst im neuen Jahr behandelt werden und ist damit obsolet. Die Unterbesetzung würde nicht nur die Verfahrensdauer steigern, sondern auch die Fehleranfälligkeit.

Es kann existenzbedrohend sein, wenn Verfahren bis zu fünf Jahre und länger dauern. — Andreas Spiess-Knafl , Richter Landesgericht Klagenfurt

Am Landesgericht sieht die Situation nicht besser aus. Die Auswirkungen des Personalmangels seien enorm. Auf einzelne Personen, aber auch auf die Wirtschaft und den Standort. „Es kann existenzbedrohend sein, wenn Verfahren bis zu fünf Jahre und länger dauern“, sagt Richter Andreas Spiess-Knafl. In den Bereichen Arbeits- und Insolvenzraten verzeichne man große Steigerungen, die so nicht mehr zu bewältigen seien. „Die Menschen haben es sich verdient, dass sich Richterinnen und Richter ausreichend Zeit für ein Verfahren nehmen und letztlich zeitnah entscheiden können“, sagt Spiess-Knafl, Stellvertreter der Sektion Kärnten der Richtervereinigung.

So kann es nicht weitergehen. Die Schere zwischen Arbeitsbelastung und personellen Ressourcen geht seit Jahren auseinander. — Julius Heidinger , Staatsanwaltschaft Klagenfurt und Personalvertreter

Vom Personalmangel betroffen sind auch die Staatsanwaltschaften. Die Kriminalitätsstruktur verändert sich, Verbrechen werden digitaler und internationaler, die Zahl der Großverfahren steigt, während rechtliche Anforderungen, zum Beispiel bei der Beschlagnahmung von Smartphones, ebenfalls mehr statt weniger werden. „So kann es nicht weitergehen. Die Schere zwischen Arbeitsbelastung und personellen Ressourcen geht seit Jahren auseinander“, sagt Julius Heidinger, Staatsanwalt und Vorsitzender-Stellvertreter der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst.

KI halluziniert noch

Die Aktionswoche der Justiz, Verhandlungen wurden seit Montag aus Protest keine mehr durchgeführt, geht am Freitag zu Ende. Wie sind die bisherigen Signale aus der Politik bzw. dem Justizministerium? „Als Allheilmittel kommt man uns immer mit Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz.“ Doch damit sei das Personalproblem für Kanduth in keinem Fall zu lösen. Das sogenannte „Government GPT“ der Regierung habe man getestet und für ungeeignet befunden. „Die halluziniert noch“, sagt Kanduth.