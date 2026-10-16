Findet sich kein Wirt, ist „Weißes Rößl“ in Bad Aussee Geschichte

Seit eineinhalb Jahren sucht Andrea Eidlhuber einen Betreiber für das Traditionsgasthaus. Findet sich in den nächsten Wochen kein Interessent, ist das Aus besiegelt.

„Eigentlich ist es ein Hilferuf, dass uns dieses Traditionsgasthaus mitten in Bad Aussee erhalten bleibt“, redet Bürgermeister Thomas Schönauer bei einer Besprechung in seinem Büro im Stadtgemeindeamt gar nicht lange um den heißen Brei herum. Es geht um das nur wenige Schritte vom Rathaus entfernte „Gasthaus weißes Rößl“.

Dort sanieren Bauarbeiter gerade Wohnungen im ersten und zweiten Stock, Transparente vor dem Gebäude weisen die Professionisten aus. Es werden Wohnungen saniert. „Für das Gasthaus im Erdgeschoß versuche ich seit mehr als eineinhalb Jahren, einen Betreiber zu finden“, erzählt Andrea Eidlhuber, die in der Immobilienbranche tätig ist, und mit Geschäftspartner Martin Schobesberger das gesamte Gebäude mit Ausnahme einer Eigentümerwohnung gekauft hat.

1 / 7 Das „Rößl“ steht mitten im Ortszentrum © KLZ / Gerhard Pliem

Scheitert meist am Personal

„Das Gasthaus hat eine aktive Betriebsstättengenehmigung. Das bedeutet, ich könnte den Schlüssel zur Eingangstür herumdrehen und aufsperren, fertig. Prinzipiell sind keine Investitionen etwa in Küche oder Sanitäranlagen notwendig. Wenn jemand in eine Modernisierung investieren will, würden wir uns daran beteiligen“, sagt Andrea Eidlhuber. Initiativen ihrerseits, einen Betreiber zu finden, habe es viele gegeben: „Ich habe ein sehr gutes Netzwerk und bin auf viele, die in der Gastronomie tätig sind, aktiv zugegangen. Meist ist es daran gescheitert, dass es sehr schwierig ist, Personal zu finden.“

1 / 2 Andrea Eidlhuber © KLZ / Gerhard Pliem

Möglich wäre vieles: Kauf, Mietkauf oder Miete. Besonders Mietkauf wäre für ein junges Paar eine sehr gute Möglichkeit, glaubt Eidlhuber. Das gastronomische Konzept bleibt den Pächtern überlassen: vom traditionellen bürgerlichen Gasthaus bis zum Heurigenbetrieb. „Unter Umständen könnte man das Gasthaus auch zu zweit betreiben“, glaubt Bürgermeister Schönauer. „Mit Personal zum Einspringen zu den Stoßzeiten“, ergänzt Andrea Eidlhuber.

„Es hat hier sehr viele Feiern gegeben“, weiß Bad Aussees Stadtoberhaupt. „Fasching war ein Fixpunkt, Versammlungen der Feuerwehr haben dort stattgefunden. Es wäre extrem schade, wenn es das Gasthaus nicht mehr gäbe. Dann ist wieder eines weniger. Bei großen Veranstaltungen wird es immer schwieriger, im Ort ein ausreichendes kulinarisches Angebot zu bieten.“

Haus mit langer Tradition

Dabei hat das „Rößl“ eine jahrhundertealte Tradition. Um das Jahr 1390 errichtet, war es 1495 ein Geschenk von Kaiser Maximilian I. an Hans Herzhaimer als „königliches Haus des Herrn von Raschenberg“. Das denkmalgeschützte Marmorwappen aus dem Jahr 1507 über dem Eingang berichtet davon. Das Haus war Schneiderei, Schuhmacherwerkstätte, Leinenweberei und 1653 erstmals eine Gastwirtschaft. Das Reliefbild an der Westseite stammt vom Ausseer Bildhauer Alois Feichtinger, im Jahr 1927 übernahm die Familie Milkowitz das Wirtshaus, liest man in der Beschreibung der „Ausseer Rundgänge“.

Wie lange wollen die Besitzer noch zuwarten, ob jemand den Gasthausbetrieb weiterführen möchte? „Wenn sich in den nächsten zwei Wochen kein Betreiber findet, müssen wir uns für andere Nutzungsmöglichkeiten entscheiden“, antwortet Andrea Eidlhuber.